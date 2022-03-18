【紓困措施】暫緩追租草案今刊憲，保護期減半僅３個月

《經濟通通訊社１８日專訊》政府早前在《財政預算案》提出暫緩業主對特定行業商戶追租

半年，減免受影響租戶的租金負擔。政府今日就此刊憲，列明「保護期」只有三個月。《條例草

案》將於下周三（２３日）提交立法會進行首讀。

《條例草案》引進的暫緩追討欠租安排，禁止業主在三個月的「保護期」內，對指定行業的

商業租戶採取某些指定行動，追討租戶未能按照租賃繳交、自今年１月１日至「保護期」屆滿期

間內的租金。針對業主因租戶未能繳付租金而可能招致就抵押物業出現的還款違約情況，《條例

草案》亦會訂立相應的暫緩期，禁止貸款人對有關業主採取某些指定行動。「保護期」由《條例

草案》成為法例的生效日起計，為期三個月。



＊防止出現大規模企業倒閉＊



財政司司長陳茂波表示，在這個抗疫的關鍵時期，建議的暫緩追討欠租安排對防止出現大規

模的企業倒閉、保障就業以及維護經濟的元氣，亦讓業主和租戶有空間和機會在此期間透過協商

訂立雙方同意的租金安排。

擬議法例並不會剝奪業主收取租金的權利，也不會解除租戶繳付租金的責任，只是令業主

稍為延遲對未有繳付租金的租戶採取某些行動。當局已經改善了原有的立法建議，即在《條例草

案》中清楚表明「保護期」只為期三個月，不會延長；對貸款人同樣實施暫緩追討還款的安排；

業主和租戶如在保護期內簽訂租金協議，可獲豁免於法例之外；業主若生計因法例的實施而受到

影響，可獲免息墊支貸款；以及受影響人士可要求延期繳付差餉及地租而無須支付附加費或利息

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