【夜期時段】即月期指最新報２１３３１點，跌９４點，低水８１點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４０９點，跌１６點，低水３

點，最新報２１３３１點，跌９４點，低水８１點，合約成交９１２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３５１點，跌１８點，低水１５點，最新報７３３７點，

跌３２點，低水２９點，合約成交１１５４張。

