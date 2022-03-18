  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2022 17:08

【紓困措施】畢馬威中國歡迎新一輪保就業計劃，更具針對性

　　《經濟通通訊社１８日專訊》畢馬威中國表示，對港府推出新一輪「保就業」計劃表示歡迎
。其中，政府採納了畢馬威中國早前提出的建議，是次「保就業」更具針對性，並未有包括那些
沒有受疫情嚴重影響的行業，例如連鎖超市、大型藥房、金融機構及速遞公司等。
　　畢馬威中國香港區稅務服務主管譚培立表示，財政預算案預期本年度將出現盈餘，財政儲備
穩健，樂見政府採取果斷而針對性的措施，為持續受疫情嚴重影響的市民及行業提供支援，相信
新一輪「保就業」可以令部分受影響行業在疫情後盡快復甦，並穩定及降低失業率。
　　畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗表示，政府新一輪「保就業」更具針對性，集中將資源投放於
受疫情持續影響的市民及企業如中小企，相信可令受影響行業在短期內紓減部分營運壓力，能夠
保留職位從而降低失業率，支持企業於疫情後復業。
　　畢馬威中國稅務合夥人何家輝表示，建議政府在短至中期為公營及私人企業提供額外資源，
以創造更多全職職位，降低失業率。同時，政府也應鼓勵企業為受疫情影響行業的員工提供職業
培訓，提高勞動力技能，這將有助推動香港勞動人口於疫情後的中長期發展。（ｂｉ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/03/2022
習拜會再上演　滬指高收三連揚　外資流入兩月高
財經熱話18/03/2022
《盤後部署》恒指下周料區間窄幅上落 宜留意多隻放榜科技股
FOCUS18/03/2022
【FOCUS】習拜通話在即　中國臨四大十字路口？
大行報告18/03/2022
長和長實績後大行點睇　一click就知道
香港要聞18/03/2022
【新冠肺炎】政府再推「保就業」　月入3萬以下僱員補貼8000元
大行報告18/03/2022
【大行炒D乜】瑞信高盛齊削平安好醫生目標價　匯證維持嘉里建設買入評級
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金