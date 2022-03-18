【紓困措施】畢馬威中國歡迎新一輪保就業計劃，更具針對性

《經濟通通訊社１８日專訊》畢馬威中國表示，對港府推出新一輪「保就業」計劃表示歡迎

。其中，政府採納了畢馬威中國早前提出的建議，是次「保就業」更具針對性，並未有包括那些

沒有受疫情嚴重影響的行業，例如連鎖超市、大型藥房、金融機構及速遞公司等。

畢馬威中國香港區稅務服務主管譚培立表示，財政預算案預期本年度將出現盈餘，財政儲備

穩健，樂見政府採取果斷而針對性的措施，為持續受疫情嚴重影響的市民及行業提供支援，相信

新一輪「保就業」可以令部分受影響行業在疫情後盡快復甦，並穩定及降低失業率。

畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗表示，政府新一輪「保就業」更具針對性，集中將資源投放於

受疫情持續影響的市民及企業如中小企，相信可令受影響行業在短期內紓減部分營運壓力，能夠

保留職位從而降低失業率，支持企業於疫情後復業。

畢馬威中國稅務合夥人何家輝表示，建議政府在短至中期為公營及私人企業提供額外資源，

以創造更多全職職位，降低失業率。同時，政府也應鼓勵企業為受疫情影響行業的員工提供職業

培訓，提高勞動力技能，這將有助推動香港勞動人口於疫情後的中長期發展。（ｂｉ）

