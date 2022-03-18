【企業盈警】麗新發展料中期綜合虧損大幅減少至不少於５０％

《經濟通通訊社１８日專訊》麗新發展（００４８８）發盈警，預期截至今年１月底止六個
月之綜合虧損與截至２０２１年同期之淨虧損約１２﹒２７億元比較，將大幅減少至不少於
５０％。
集團指，虧損收窄主要由於對比去年同期，集團於該期間擁有及透過集團合營公司持有之投
資物業的估值增加所致。（ｓｌ）
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