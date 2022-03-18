【企業盈警】麗新發展料中期綜合虧損大幅減少至不少於５０％

《經濟通通訊社１８日專訊》麗新發展（００４８８）發盈警，預期截至今年１月底止六個

月之綜合虧損與截至２０２１年同期之淨虧損約１２﹒２７億元比較，將大幅減少至不少於

５０％。

集團指，虧損收窄主要由於對比去年同期，集團於該期間擁有及透過集團合營公司持有之投

資物業的估值增加所致。（ｓｌ）

