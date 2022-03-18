中國平安：現時股價被低估，將按實際情況及計劃要求進行回購

《經濟通通訊社１８日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）聯席首席執行

官兼首席財務官姚波在電話會議上表示，現時公司的股價被低估，處在歷史的低位水平，當中受

眾多因素影響，外部因素如烏克蘭危機引發的避險情緒等，但管理層會繼續做好基本面的工作，

而公司亦一直持續提高分紅，也有進行股票回購，顯示出管理層認為股價低於其內含價值，也對

中國未來長期經濟向好充滿信心，相信市場最終會認識到公司的價值。



＊按實際情況及計劃要求進行回購＊



去年８月集團宣布進行為期一年，回購資金總額為５０億至１００億元（人民幣．下同）的

Ａ股股份回購方案。他表示，截至去年１２月底，公司已回購７７７７萬股Ａ股，涉及３９億元

，但股份回購並非常規及定期的做法，現時在上述方案中，今年還有一定的時間，之後公司會按

實際情況及早前計劃的要求進行回購，而公司分紅在過去數年相對穩定，因分紅是與營運利潤掛

鈎，而過去數年的營運利潤亦比較穩定，未來公司在分紅方面也會保持穩定。



＊集團總體不動產敞口風險可控＊



集團首席投資執行官鄧斌表示，現時公司的核心不動產敞口為５﹒５％，認為上述數字處於

合理區間範圍，當中一半的不動產均以長期收租為目的，他認為集團的總體不動產敞口的風險可

控，在未來中國經濟進一步發展下，集團會有比較穩健的投資收益。

集團聯席首席執行官陳心穎表示，對集團在壽險業務方面的改革成效感到滿意，今年會完成

餘下的推廣工作。（ｂｎ）

