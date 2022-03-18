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18/03/2022 18:02

銀公料本港首季經濟或收縮，暫未見最優惠利率有上升壓力

　　《經濟通通訊社１８日專訊》銀行公會主席禤惠儀在出席銀行公會例會後表示，隨著香港本
地第五波疫情急劇惡化，社交距離措施收緊影響經濟活動，不少行業如飲食及零售業等也受到影
響，預料香港經濟於今年首季有機會出現收縮，本地失業率將會回升。

＊未見本港金融體系有系統性風險，港銀壞帳率相當低＊

　　她表示，儘管本地金融市場最近數日出現波動，但未見有系統性風險，而隨著疫情紓緩，政
府派發消費券將有助帶動經濟增長，預期今年下半年香港經濟有望反彈，又指香港銀行壞帳率相
當之低，並形容有「緩衝位」，能在現時的困難時期維持整個資產質素在健康水平。
　　她指出，最近香港的香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）上升，是由於預示了美國聯儲局加息
以及季結的需要，若美國繼續加息，在聯繫匯率下，香港拆息將會跟隨上升，但現時香港的流動
性充裕，銀行體系結餘約３０００億元，料ＨＩＢＯＲ在跟隨加息上會出現滯後效應，現時未見
最優惠利率及按揭息率有上升的壓力。

＊與金管局商討如何配合全民檢測安排＊

　　她又提及，現時香港銀行業開始出現人才流失的情況，香港作為國際金融中心，出入境政策
收緊對與國際接軌有影響，而且相關措施已存在一段時間，業界仍有反映在調配人手方面出現困
難，銀公亦一直有向政府與金管局反映相關情況。
　　對於全民檢測，她指出，銀行一直與政府監管機構保持溝通做不同的應變措施，現時業界正
等待全民檢測的相關細節出台，銀公亦正與金管局討論當中需要留意的地方，現時屬溝通互通的
階段。（ｂｎ）

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