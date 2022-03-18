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18/03/2022 10:36

【新冠肺炎】懲教署確診個案回落，下周四起有限度重啟親友探訪

　　《經濟通通訊社１８日專訊》懲教署今日表示，署方初步遏止疫情在懲教院所內幾何級數爆
發，被發現確診個案亦由２月２８日至３月６日高峰期的每天平均超過１４０人，回落至本星期
每天平均約７５人，現時約有８５０名確診在囚人士正接受隔離和治療，累計約１　６３０名在
囚人士康復。在這些個案中，只有兩名在囚人士因其他疾病送往公立醫院治療，其餘個案病徵輕
微，無需送院。
　　職員方面，因確診或為密切接觸者而不能上班的人數亦由高峰期每天平均約１０００人，回
落至本星期每天平均約５００人。

＊公務探訪有限度恢復＊

　　署方考慮社區感染個案持續高企及獄內疫情瞬間反彈的風險，現階段不可能全面恢復所有親
友探訪，但決定於３月２４日至４月２４日期間有限度重啟親友探訪安排。期間還押在囚人士只
可接受兩次親友探訪，每次只限一名訪客；期間定罪在囚人士只可接受一次親友探訪，每次只限
一名訪客；訪客須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健
康申報表」申報有關測試結果；除獲豁免人士外，訪客須出示已接種最少一劑新型冠狀病毒病疫
苗的紀錄及使用「安心出行」流動應用程式登記，方可獲准進入懲教院所進行探訪。
　公務探訪亦會於期間有限度恢復，期間訪客必須透過「公事探訪電子預約服務」進行預約申請
並收到確認。（ｈｙ）

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