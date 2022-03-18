【紓困措施】林鄭再推「保就業」惠及１３０萬人，動用３１０億元

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，昨日公布的失業率飆升至４﹒５％，
失業人數增加２﹒２７萬人，達到超過１５﹒７萬人，情況令人擔心，政府要盡力遏止失業率繼
續上升。
林鄭指，政府今日交代第五波支援就業計劃，包括第六輪「防疫抗疫基金」，動用３０億元
支援３０萬臨時失業人士，亦會再推出「保就業」計劃，惠及１１０萬至１３０萬名僱員，動用
２６０億至３１０億元。（ｈｙ）
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