【新冠肺炎】林鄭：全民檢測不是等中央拍板，澄清網傳細節非事實

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥再次澄清，網上流傳的全民檢測的細節並不

是事實，又稱全民檢測不是等中央「拍板」，但香港如實行全民檢測，需要中央支援，強調港府

負起抗疫工作的主體責任。她說，內地醫護人員志氣高昂，對於他們到來表示十分感激。

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