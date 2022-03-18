【新冠肺炎】港記提問惹爭議，林鄭：難就個別事件討論新聞自由

《經濟通通訊社１８日專訊》對於Ｎｏｗ ＴＶ記者因早前提問投訴內地醫護渠道而引起社

會熱議，行政長官林鄭月娥表示，難就個別事件討論香港新聞自由。她強調內地醫護協助香港並

不容易，他們在廣東均有自己工作及家人，到港後每天工作，甚至忙到未能去洗手間。

林鄭又說，記者可以問問題，但不應將中央援港的事宜，牽連政治及新聞自由。（ｈｙ）

