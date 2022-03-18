【紓困措施】臨時失業支援計劃申請人若有散工收入，斟情從寬處理

《經濟通通訊社１８日專訊》政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，如「臨時失業支援」
計劃的申請人有其他工作，理論上他要失去所有工作３０日才可申請，但明白現時情況艱難，如
申請人做散工有數日收入，可先遞交申請，相關部門會視情況從寬處理。
被問及相關收入要多少才能從寬處理，何珮玲指，不想「把線劃死」，也並非要「鬥慘」才
能獲發資助，強調會視乎情況。（ｈｙ）
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