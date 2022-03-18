《小傳日記》興奮過後要抖抖，揸咗貨要走一走，之後再衝咪留手！

《小傳日記》恒指過去兩日累積升近３１００點，１０天線話破就破，９日ＲＳＩ由低過

１０上返５０，簡直就係由地獄上返天堂啦！不過，咁樣升法好難持久，今日又係一周最後一個

交易日，不論大戶或散戶，周初如果有趁低買貨都已經賺到笑，報復式揸完貨之後，都要理智咁

離一離場嘅！

綜合過去幾日嘅市場消息，主要不外乎係四大因素，近啲嘅係聯儲局一如預期加息０﹒２５

厘，而且未來都只會緩慢加息；第二係俄烏有望達成和平協議，俄軍鳴金收兵（實情係俄軍攻極

都控制唔到基輔）；第三，亦係最重要嘅一個因素，就係中美緊張關係有轉機，呢點刺激咗一眾

中概股急升，第四就係國務院金融穩定發展委員會發表維穩論調，令到成個股市大隻咗又高咗！

呢幾日隻萬國數據（０９６９８）都幾癲，前日大升超過９６％，尋日再升３２％，今日都

只係微跌０﹒１個巴仙，但過去兩日都飽哂啦，回套返多少好正常。技術上，萬國數據連續第二

日上衝２０天線仲未過到，加上又係舊年１２月中以嚟嘅橫行區水平，就算再升，５０蚊應該都

有幾大阻力。

恒指好大機會已經見底，相信短期會喺２０天線２１６５６以下，同尋日個上升裂口底

２０２４１之間整固，然後再發力上破２０天線，上到２２５００附近先會有比較大阻力，如果

預期恒指後市上升，咁就要留意住啲重磅成分股同埋ＡＴＭＸＪ嘅表現喇。請請！





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