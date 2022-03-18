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即市新聞

18/03/2022 16:10

《小傳日記》興奮過後要抖抖，揸咗貨要走一走，之後再衝咪留手！

　　《小傳日記》恒指過去兩日累積升近３１００點，１０天線話破就破，９日ＲＳＩ由低過
１０上返５０，簡直就係由地獄上返天堂啦！不過，咁樣升法好難持久，今日又係一周最後一個
交易日，不論大戶或散戶，周初如果有趁低買貨都已經賺到笑，報復式揸完貨之後，都要理智咁
離一離場嘅！
　　綜合過去幾日嘅市場消息，主要不外乎係四大因素，近啲嘅係聯儲局一如預期加息０﹒２５
厘，而且未來都只會緩慢加息；第二係俄烏有望達成和平協議，俄軍鳴金收兵（實情係俄軍攻極
都控制唔到基輔）；第三，亦係最重要嘅一個因素，就係中美緊張關係有轉機，呢點刺激咗一眾
中概股急升，第四就係國務院金融穩定發展委員會發表維穩論調，令到成個股市大隻咗又高咗！
　　呢幾日隻萬國數據（０９６９８）都幾癲，前日大升超過９６％，尋日再升３２％，今日都
只係微跌０﹒１個巴仙，但過去兩日都飽哂啦，回套返多少好正常。技術上，萬國數據連續第二
日上衝２０天線仲未過到，加上又係舊年１２月中以嚟嘅橫行區水平，就算再升，５０蚊應該都
有幾大阻力。
　　恒指好大機會已經見底，相信短期會喺２０天線２１６５６以下，同尋日個上升裂口底
２０２４１之間整固，然後再發力上破２０天線，上到２２５００附近先會有比較大阻力，如果
預期恒指後市上升，咁就要留意住啲重磅成分股同埋ＡＴＭＸＪ嘅表現喇。請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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