【紓困措施】「保就業」觀察強積金供款，確保僱主將資助用於出糧

《經濟通通訊社１８日專訊》政府今日宣布推出新一輪「保就業」計劃，僱主可獲發３個月
僱員工資補貼，涵蓋時間是今年５月至７月。被問及如何確保僱主將資助用於「出糧」，政策創
新與統籌辦事處總監何珮玲表示，具體做法仍有待研究，初步想法是可觀察強積金供款，以
８０００元資助上限為例，將確保相關戶口每月強積金供款不少於４００元。（ｈｙ）
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