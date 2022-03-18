【新冠肺炎】短期放寬社距措施機會微，髮型屋員工不符合失業資格

《經濟通通訊社１８日專訊》創新辦總監何珮玲表示，現行的社交距離措施已延長至４月
２０日，短期內放寬的機會微，而臨時失業支援的截止申請日期是４月１２日，相信不會有行業
突然可以復業，令相關放無薪假的僱員失去申領資格。她又指，由於目前髮型屋已經可以恢復營
業，如果僱員可以重投工作，就不符合資格領取補貼。（ｈｙ）
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