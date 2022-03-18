【新冠肺炎】本港增２６５宗離世個案，第五波累計５１８８人離世

《經濟通通訊社１８日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，增加２６５宗離世個

案，其中醫管局呈報２５９宗，法醫通報６宗，涉及４女２男，年齡介乎５７至９２歲，其中３

人為院舍院友，６人均有長期病患。

第五波累計５１８８人離世，包括２０３０女及３１５８男，年齡介乎１１個月至１１２歲

，其中５８％為院舍院友，整體死亡率０﹒５％，７０％死亡個案是８０歲以上，８０歲以上死

亡率８﹒５％。整體打齊兩針死亡率０﹒０９％，無打齊兩針１﹒３２％，相差１４倍。



＊醫管局：昨日２０６人染疫離世＊



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示同，過去２４小時新增６５名病人情況危

殆，目前有１１５人情況嚴重，１１５名危殆病人於深切治療病房留醫。死亡個案方面，有

２０６人染疫後於昨日離世，包括１２２男８４女，年齡介乎２５歲至１０６歲，當中有１２６

人來自院舍，有１２４人無打針、４９已打１針、３１人已打兩針、２人已打三針；當中有

１２６人為６５歲以上長者。

較年輕死者包括２５歲患者，有先天性腎病、高血壓等長期病；４６歲腎病患者，居於老人

院舍；５０歲、５１歲及５２歲癌症患者等。

由於數據滯後，３月１日至３月１６日期間，再有５３名病人離世，包括３０男２３女，年

齡介乎６２至１０３歲。（ｈｙ）

