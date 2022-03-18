【新冠肺炎】亞博館被指資源錯配，醫管局：中央援港增加照顧能力

《經濟通通訊社１８日專訊》有老人科醫生指，亞博館資源錯配，長者需要照顧多於醫療支

援。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，第五波疫情下多了長者染疫，以往長者

染疫後通常會送往醫院，惟今波疫情病人眾多，需要分層分流，醫院病床需要留給重症病人。他

同意醫生稱長者需要更多的照顧，所以醫管局轄下的亞博館有１０００張病床，為加強照顧長者

現時只接收２００多位病人，相信有中央援港醫療隊幫助下，能增加照顧能力。



＊兩地醫護已達成共識＊



網傳內地醫護與香港醫護合作的工作分配表，當中被指有分工不均情況。劉家獻指，內地援

港醫療隊已經展開在亞博館的醫療工作，早前內地首批資深護理主任和醫管局護士團隊在初期演

練時，因應分階段熟悉系統及工作流程，擬定了分工計劃及進行壓力測試。現時，內地及香港護

理團隊已完成對接討論，雙方達成共識，會一起負責臨床護理工作。

劉家獻又指，內地醫護會進行閉環式管理，穿合適裝備，在治療區內連續工作４小時，期間

不會換崗位飲食、休息。他澄清內地醫護並無入住迪士尼酒店，醫管局亦無向他們支付費用。

（ｈｙ）

