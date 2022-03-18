【新冠肺炎】高永文批抗疫被動共存，徐德義：跟內地專家「三減」

《經濟通通訊社１８日專訊》港大推算有３５８萬人感染，佔一半人口，食物及衞生局副局
長徐德義指，尊重大學研究結果。
被問及食衞局前局長高永文認為，目前香港是「被動共存」，徐德義稱，第五波疫情發展非
常迅速及嚴峻，內地派專家與醫療團隊提供意見，根據內地專家意見做到「三減」，用分層分流
處理個案，按病情嚴重性去不同地方，已成立定點醫院收重症，增加社區隔離設施畀輕症患者做
分流。（ｈｙ）
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