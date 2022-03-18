【企業盈喜】高力（１１１８）料去年純利增加至不少於１﹒８億元

《經濟通通訊社１８日專訊》高力（０１１１８）發盈喜，相比截至２０２０同期錄得之純
利９４００萬元比較，預期截至去年１２月底止年度之純利將錄不少於１﹒８億元。
預期純利增加主要是由於於去年７月３０日完成出售子公司的一次性收益；和交付量增加令
集團整體營運表現持續改善，尤其是來自集團建築材料業務部的業務。（ｓｌ）
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