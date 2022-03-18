  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2022 17:37

【企業盈喜】高力（１１１８）料去年純利增加至不少於１﹒８億元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》高力（０１１１８）發盈喜，相比截至２０２０同期錄得之純
利９４００萬元比較，預期截至去年１２月底止年度之純利將錄不少於１﹒８億元。
　　預期純利增加主要是由於於去年７月３０日完成出售子公司的一次性收益；和交付量增加令
集團整體營運表現持續改善，尤其是來自集團建築材料業務部的業務。（ｓｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/03/2022
習拜會再上演　滬指高收三連揚　外資流入兩月高
財經熱話18/03/2022
《盤後部署》恒指下周料區間窄幅上落 宜留意多隻放榜科技股
FOCUS18/03/2022
【FOCUS】習拜通話在即　中國臨四大十字路口？
大行報告18/03/2022
長和長實績後大行點睇　一click就知道
香港要聞18/03/2022
【新冠肺炎】政府再推「保就業」　月入3萬以下僱員補貼8000元
大行報告18/03/2022
【大行炒D乜】瑞信高盛齊削平安好醫生目標價　匯證維持嘉里建設買入評級
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金