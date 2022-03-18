《真知灼見－溫灼培》英倫銀行加息２５基點，英鎊方向仍是看淡

《真知灼見》英倫銀行如預期於周四（１７日）議息會後宣布加息２５基點，把官方息率推

上０﹒７５％水平，是該行於是次加息周期中的第三次加息。在其聲明中英倫銀行指，大幅上漲

的能源價格（註：英國煤氣供應商將於４月１日起加煤氣價格達５４％），加上俄烏局勢帶來的

物價上漲，大幅推升了英國的通脹率。所以該行現估計４月英國的通脹率將有機會攀至８％水平

，並警告到今年底通脹率甚至會更高。回憶上個月，英倫銀行指４月的通脹率只為７﹒２５％。

在短短１個月內英倫銀行的通脹預測竟上升了接近１％。



＊英倫銀行對加息變得保守＊



通脹預期雖升，但對加息的預期上英倫銀行卻變得保守。面對俄烏局勢為英經濟帶來的不明

朗因素，英倫銀行認為進一步加息是需要，但警告也要留意對經濟風險。此話一出，儘管市場依

然預期英倫銀行很大機會於５月再加息，而按英鎊利率期貨價格變化顯示，機率也有九成，但就

難免開始令市場質疑於是次加息周期中，英息可上升多少。從現時利率期貨價格變化顯示，市場

估計到今年底，英息加至１﹒２５％，即年底前加多兩次息的機率依然是市場共識，如加至

１﹒５％就降到只有８７％。



＊息率與通脹差距擴大不利英鎊＊



事實上，過去英倫銀行也曾表示，要到２０２３年才有機會把其息率推上１﹒５％水平。而

從現今情況看，似乎英倫銀行是要維持其預測。而問題就在這裹，試想假如到４月份英國的通脹

真的攀至８％甚至更高，而今年息率最多只有１﹒２５％，而是次加息周期，英息甚至可能於

１﹒５％見頂，持有英鎊還吸引嗎？更甚是，聯儲局已展開其加息周期。而從聯儲局的利率點陣

圖顯示，聯儲局的加息步伐往後似乎會較英倫銀行猛得多。這會使英鎊容易被比下去。這解釋在

周四晚英倫銀行議息會後英鎊匯價未能受惠於整體美元跌而作出顯著上升的原因。今早於亞洲市

場英鎊報１﹒３１７５美元。

因應英國現時本身情況，加上受歐元匯價拖累，料英鎊於１﹒３３美元會遇上較大阻力。方

向上仍是看淡。今晚，歐元區將公布１月外貿平衡數字。如歐洲貿易繼續出現赤字，提防在歐元

兌美元下跌同時也會拖累英鎊兌美元匯價。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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