【聯儲收水】信安資管：儲局續鷹派，今年或加息７次最早５月縮表

《環富通基金頻道２１日專訊》信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指，聯儲局一

如預期決定３月份加息２５點子。對於市場關注的往後加息步伐及縮表進度，縱使外圍不明朗因

素較多，聯儲局繼續鷹派。局方最新的點陣圖顯示，單是２０２２年有機會加息７次；至於縮表

，主席鮑威爾表明，將會在即將召開的會議上開始縮減資產負債表規模，最早或於５月展開，速

度或比上一次資產負債表縮減時期更快。



＊通脹就業市場支持決定，若地緣政治因素消除或更激進＊



聯儲局將美國全年經濟增長預測，從４％下調至２﹒８％；至於通脹，局方最關注的核心

ＰＣＥ指數目標，從２﹒７％顯著上調至４﹒１％。美國通脹高企及就業市場熾熱，支持聯儲局

相關決定。最新的點陣圖顯示，有近半委員認為今年有需要加息多於７次；至於２０２３年，委

員對於加息次數的看法存在很大分歧，政策利率預測介乎２﹒１２５％至３﹒２６５％，未來加

息路徑高度不確定。唯一肯定的是，局方將採取一切必要行動以穩定價格。

受地緣政治前景不明朗影響，油價持續上升令環球高通脹面臨上行風險。３月的議息會議，

聯儲局只是加息２５點子，顯示聯儲局短線將焦點轉向經濟下行風險，首次加息相對溫和。當然

，聯儲局目前採取的漸進式部署是有代價的：隨著不明朗因素消除，未來的收緊政策步伐有機會

更激進，第二季至少一次議息會議上，聯儲局依然有機會加息５０點子，上半年政策利率仍有機

會最多上調１％。



＊往後取決油價供應鏈問題等，目前經濟可承受大幅加息＊



陳曉蓉指，接下來，美國經濟的發展將取決幾個重要因素：其中，高油價、供應鏈問題、通

脹走勢及聯儲局政策會否出現嚴重過失，這個連帶關係至關重要。假設地緣政治緊張局勢紓緩，

油價從高位回落至年底的約８０美元水平，供應鏈問題下半年逐步緩解，通脹數字開始回落，加

息步伐有機會減慢，或再加息兩至３次，年底指標利率或升至１﹒７５％至２％。美國目前的經

濟情況，比起疫情爆發前更加強勁，相信有能力承受聯儲局計劃中的大幅度加息。（ｗａ）

