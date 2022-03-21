【聯儲收水】景順：傳達鷹派信息卻沒行動，抗擊通脹減慢經濟活動

《環富通基金頻道２１日專訊》景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭發表關於聯
儲局最新聲明的觀點。他指美國聯邦公開市場委員會在３月會議後發表聲明，將聯邦基金目標利
率上調２５個基點，而聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上展現的鷹派立場也超出預期，導致收益
率曲線明顯趨平。與２０２１年１２月的會議表述相比，發生了一些重大變化。聯儲局承認，抗
擊通脹將減慢經濟活動，但仍預計增長會略高於趨勢，而不是遠高於趨勢。對２０２２年實際
ＧＤＰ增長的預測從４﹒０％降至２﹒８％，而對２０２２年核心ＰＣＥ通脹的預測中值從
２﹒７％升至４﹒１％。
＊低增長高通脹下決定更艱難，令經濟軟著陸能力堪憂＊
低增長和高通脹的結合可能令聯儲局在決定貨幣政策時更加艱難。自宣布加息和發表經濟預
測以來，市場正在消化緊縮步伐略快於之前的預期。鑑於最近的地緣政治不確定性和能源危機的
可能性，不肯定是否會看到美聯儲最終有如此激進的緊縮措施，對今年可能出現７次加息的情況
抱有懷疑。
到目前為止，聯儲局已經成功地傳達了鷹派的信息，但並沒有真正出現鷹派的行動。面對著
日益加劇的經濟不確定性時，它必須作出一個微妙路線。例如，公開市場委員會成員很容易作出
投票支持採納較鷹派利率點陣圖預期，但實際上卻實施一個更溫和的政策。儘管聯儲局在通脹問
題上可能會作出強硬的言論，它不一定全部都落實。最後，利率點陣圖還暗示必須加息，然後長
遠再下調利率。這是一個可圈可點的政策軌跡，也引發市場對聯儲局設法令經濟「軟著陸」能力
的擔憂。
＊國債收益率走高或支撐美元，股市難大漲較看好價值股＊
公開市場委員的預測表明希望撤回自疫情以來提供最大的政策支持，尤其是在通脹預計將高
於先前預期的情況下。這可能會使國債收益率繼續走高，儘管收益率曲線趨平可能會限制對較長
期債券的影響。今年內十年期國債收益率有可能超過２﹒５％。更高的收益率可能會支撐美元，
但它在過去一年中已經走強，自俄羅斯入侵烏克蘭以來情況更甚，不會對美元在今年餘下時間的
出現調整感到驚訝。
在過去聯儲局緊縮周期期間，美國股市往往會提供正回報。然而，如果認同公開市場委員對
ＧＤＰ的增長預測（２０２３年和２０２４年分別為２﹒２％和２﹒０％），那麼將經歷聯儲局
大幅收緊政策和商業利潤增長有限的前景，尤其是面對原材料價格上漲。因此，股市漲幅可能有
限，尤其是在聯儲局過於鷹派的情況下。在股票中，價值股相對成長股而言較為看俏，而且較偏
好周期性股票多於防守性股票。另預計房地產和私人信貸以及大宗商品等另類資產在這種環境下
應該會表現出色。（ｗａ）
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