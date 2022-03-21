【聯儲收水】普徠仕：通脹數據仍是決定加息路徑關鍵，要密切留意

《環富通基金頻道２１日專訊》普徠仕美國經濟學家Ｂｌｅｒｉｎａ Ｕｒｕｃｉ發表對３

月聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議和聯儲局政策方向的觀點。



＊若不果斷行動通脹難降溫，沒排除加５０個基點可能性＊



在３月的會議上，聯儲局將利率上調２５個基點，並示意將迎來比環球金融危機後更快的緊

縮周期。全球疫情過後，勞動力市場及消費需求強勁，聯儲局的重點仍是令通脹從歷史高位回落

。自去年年底聯儲局立場轉趨鷹派開始，就業市場和通脹均比預期強勁，這意味著採取行動的緊

迫性更高。如果不採取果斷的政策行動，通脹難以降溫，委員會成員對此觀點亦日漸認同，例如

本次會議成員的預期加息中值為７次，而去年１２月的中值僅為３次。

聯邦公開市場委員會的鷹派立場或會更加堅定。聯儲局主席鮑威爾一直沒有排除在今年某次

會議上加息５０個基點的可能性──假如通脹持續高於現時委員會預測的情況。聯儲局３月的點

陣圖顯示，７名委員會成員預計今年將加息超過７次，反映出對當局前期政策行動更廣泛的支持

，以及在未來某次會議時加息５０個基點更大的可能性。



＊當局預測反映不確定因素增多，大幅上調對通脹預測＊



經濟預測摘要顯示，聯儲局預計今年的經濟增長將大幅放緩，可能原因包括受貨幣政策收緊

的影響，美國經濟的不確定因素增多，因俄羅斯入侵烏克蘭影響大宗商品市場，令備受疫情壓力

的供應鏈進一步受干擾。

與此同時，聯儲局大幅上調對通脹的預測，並確認價格壓力已波及受疫情影響以外的領域。

經濟預測摘要反映的另一個重要資訊是，聯邦公開市場委員會計劃於明年年底前將貨幣政策立場

從寬鬆調整至中性，其後略微收緊，這是當局有意採取果斷行動的另一跡象。



＊面臨艱難處境，若全球需求放緩美經濟或受累＊



當局需以更緊縮的貨幣政策應對高通脹和勞動力市場過熱的現象。全球大宗商品價格飆升，

加上地緣政治緊張或令供應鏈進一步受衝擊，均帶來通脹升溫的風險。俄烏戰爭及相關制裁亦為

金融環境帶來壓力，造成市場大幅波動，對經濟增長構成新的利淡因素。雖然與其他已發展市場

相比，美國經濟更有望抵禦相關風險，但若全球需求放緩，美國經濟亦可能會受到影響，而鮑威

爾在剛剛過去的新聞發布會上亦認同此觀點。

總而言之，美國經濟今年面臨的通脹攀升風險，應較經濟下行的風險更大。除非出現經濟增

長或通脹急跌的情況，否則聯儲局將保持緊縮政策的立場並定期加息。



＊料有序撤寬鬆政策，經濟難軟著陸通脹預期升＊



美國經濟極可能有序撤銷當前的寬鬆政策立場，以避免經濟衰退。然而，聯儲局在執行降低

通脹政策時，必須保持耐心。聯儲局的２﹒０％個人消費支出通脹目標，可能要到２０２３年底

才能實現。

聯儲局面臨兩個潛在政策風險。第一，聯儲局無法實現經濟軟著陸。由於聯邦公開市場委員

會等到通脹已達極高水平才推行收緊政策，因此或將比需求輕微放緩及勞動力市場疲弱時採取更

快的加息步伐。歐洲以至全球在俄烏戰爭期間的疲軟需求，將加劇這一風險。第二個政策風險，

則是勞動力市場過熱、消費需求強勁，加上供應受到多重衝擊而推升通脹，均可能導致通脹預期

上升。事實上，最近的消費者調查資料顯示，雖然長期通脹預期仍保持穩定，但短期預期已大幅

攀升。如果聯儲局不採取強而有力的緊縮政策，長期通脹預期也可能上升，令高通脹對經濟帶來

根深柢固的影響。

通脹數據──包括整體通脹和核心通脹數據（不包括食品和能源價格）──仍然是決定聯儲

局潛在加息路徑的關鍵。通脹或將於今年上半年見頂，但供應鏈受干擾的情況已較市場最初的預

期持續更長時間。（ｗａ）

