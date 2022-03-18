《投資特寫－潘恩美》俄烏衝突未改長期主題趨勢，金融業前景可期

《投資特寫》俄烏戰火仍未平息，目前雖難以準確預測其影響，卻預料不會改變市場趨勢，

環球經濟不太可能陷入衰退，企業盈利有望保持穩健。

近期環球市場因俄烏衝突而受壓，戰事持續確可能引發各種後果，然而市場往往傾向過度揣

測非經濟事件所造成的影響。市場面對９１１事件、福島核事故及英國脫歐時，也曾出現過度悲

觀情緒。

至於是次地緣政治危機，預料不會改變市場走向，環球通脹不會因此降溫，經濟增長更不可

能會因而加快，但也不太可能陷入衰退，因中國正啟動貨幣寬鬆週期，美國經濟仍強勁，意味俄

烏危機的經濟影響對全球經濟的衝擊或相對輕微。

經歷幾輪疫情後，環球經濟將於年內逐漸復甦，美國為主要引擎之一。美國樓市於多年建屋

不足後表現強勁，汽車業亦擺脫去年的晶片短缺後，有望恢復原來的產量。消費者淨資產增加，

就業市場暢旺，續為消費開支帶來支持。企業盈利很大機會維持強勁，足以支持高水平的開支及

投資。

儘管戰事推升商品價格，進一步加劇通脹，但這並不代表美國會提前加息。鑑於近期的市場

波動，已使金融環境經由收益率、股份估值及外匯等非利率變動而收緊，聯儲局推出極端緊縮政

策的可能性已大大減低。

我們預期美國及其他央行應會按計劃加息，歐央行近日亦宣布加速結束資產購買計劃。倘若

聯儲局按原計劃收水，由於實行需時，緊縮過程一般長達數年，使貨幣政策依然傾向寬鬆。即使

利率開始上升，對經濟的影響亦會滯後約一年，甚至更長時間。

綜觀上述因素，經濟前景仍樂觀，且預期盈利增長並利好估值，投資者可多留意優質企業。

我們認為標普５００指數及其他主要指數的公允值有望上升。

《富達國際香港分銷業務總監 潘恩美》



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