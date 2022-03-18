《基金債券攻略－凌風》別要一注獨贏買安聯

《基金債券攻略》上日提到，自從金融海嘯後，環球市場中，表現最好的就是美國。換句話

說，你一路看淡美國，不買美國的話，肯定不會賺大錢！



最近，在俄烏開戰的陰霾下，美股從高位滑落，後市總給人岌岌可危的感覺。那麼，這一刻

，還值得買美國？或者買我推介的美股收息基金？



我在上日的文章中已經提過，預測後市的問題從來都不易答，即使答了也未必準。因此，我

的做法是利用一些機制去應對。今次就跟大家分享一下我的策略。



首先，沒有人可以準確預測美股是否會再跌，又或者會跌多少？更重的是，萬一美股止跌，

回升的幅度和速度可以很快。２０２０年３月那次就是最好例子。當時美股在３月份一度大跌，

道指由２９０００點左右高位，短短一個月就跌至１８５００點左右的低位。



當大家都以為今次股災會歷時很長的時候，誰不知，道指又在短短一個月內由低位反彈

５０００點，而且愈升愈有，一直升到去年底的３６０００點之上。我肯定，沒有任何一位分析

員可以準確預測這種走勢。



因此，我建議的做法是以一個組合的形式買這隻安聯收益及增長基金（分派系列，下稱安聯

）。以現階段的市況，我會建議先買兩成（如果市況穩定下來，一開始是可以四成的），其餘八

成暫時買入另一隻息率可能低一點，但最重要是跟美股的相關系數低的債券基金，其中我會建議

一些環球債券基金，或以國債為主的人民幣債券基金，息率低一點沒問題。



如果美股真的再跌，準確來說是當安聯有大約一成跌幅時，我會把兩成債券基金轉去安聯，

變成四六之比，這樣做的好處是可以在低位「溝淡」安聯的價格，而且可以多收利息。



如果安聯的價格在窄幅上落，我就一直維持這個四六的比例；如果安聯再跌多一成，就再把

兩成債券基金轉去安聯，變成六四的比例。同樣地，這時也可以再多收利息。



萬一安聯再跌一成，便再把兩成債券基金轉去安聯，變成八二的比例。根據２０２０年的經

驗，那次跌市中，安聯基金的最大跌幅也不過兩成多，換句話說，在「正常」情況下，轉兩次，

變成六四比已經差不多了。萬一情況再惡劣一點，也不過做三次，變成八二之比，相信已經足夠

。



由於安聯有三分一是股票，也有三分一是可換股債券，因此，即使她受外圍因素影響下跌，

也有能力回升。



另一邊廂，當安聯的價格比你第一次買入價高逾一成，我又會把當中的兩成轉回債券基金，

以儲備更多彈藥應付另一次跌市。



各位，這種做法在投資學上叫做Ｒｅｂａｌａｎｃｉｎｇ，雖然我的做法不算最正宗的

Ｒｅｂａｌａｎｃｉｎｇ，但我算是拿取了當中的神髓，以管理我的收息基金組合。



有人認為，買派息基金應該是長線的，其實不用理會當中的價格上落，如果有些優質兼高息

的基金，其實可以全部Ａｌｌ ｉｎ，但我綜合多年經驗，建議大家不要「一注獨贏」，而且要

以積極管理這個派息組合，才能達致長久穩定收息的效果呢！《凌風》



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