  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2022 10:14

《基金債券攻略－凌風》別要一注獨贏買安聯

　　《基金債券攻略》上日提到，自從金融海嘯後，環球市場中，表現最好的就是美國。換句話
說，你一路看淡美國，不買美國的話，肯定不會賺大錢！

　　最近，在俄烏開戰的陰霾下，美股從高位滑落，後市總給人岌岌可危的感覺。那麼，這一刻
，還值得買美國？或者買我推介的美股收息基金？

　　我在上日的文章中已經提過，預測後市的問題從來都不易答，即使答了也未必準。因此，我
的做法是利用一些機制去應對。今次就跟大家分享一下我的策略。

　　首先，沒有人可以準確預測美股是否會再跌，又或者會跌多少？更重的是，萬一美股止跌，
回升的幅度和速度可以很快。２０２０年３月那次就是最好例子。當時美股在３月份一度大跌，
道指由２９０００點左右高位，短短一個月就跌至１８５００點左右的低位。

　　當大家都以為今次股災會歷時很長的時候，誰不知，道指又在短短一個月內由低位反彈
５０００點，而且愈升愈有，一直升到去年底的３６０００點之上。我肯定，沒有任何一位分析
員可以準確預測這種走勢。

　　因此，我建議的做法是以一個組合的形式買這隻安聯收益及增長基金（分派系列，下稱安聯
）。以現階段的市況，我會建議先買兩成（如果市況穩定下來，一開始是可以四成的），其餘八
成暫時買入另一隻息率可能低一點，但最重要是跟美股的相關系數低的債券基金，其中我會建議
一些環球債券基金，或以國債為主的人民幣債券基金，息率低一點沒問題。

　　如果美股真的再跌，準確來說是當安聯有大約一成跌幅時，我會把兩成債券基金轉去安聯，
變成四六之比，這樣做的好處是可以在低位「溝淡」安聯的價格，而且可以多收利息。

　　如果安聯的價格在窄幅上落，我就一直維持這個四六的比例；如果安聯再跌多一成，就再把
兩成債券基金轉去安聯，變成六四的比例。同樣地，這時也可以再多收利息。

　　萬一安聯再跌一成，便再把兩成債券基金轉去安聯，變成八二的比例。根據２０２０年的經
驗，那次跌市中，安聯基金的最大跌幅也不過兩成多，換句話說，在「正常」情況下，轉兩次，
變成六四比已經差不多了。萬一情況再惡劣一點，也不過做三次，變成八二之比，相信已經足夠


　　由於安聯有三分一是股票，也有三分一是可換股債券，因此，即使她受外圍因素影響下跌，
也有能力回升。

　　另一邊廂，當安聯的價格比你第一次買入價高逾一成，我又會把當中的兩成轉回債券基金，
以儲備更多彈藥應付另一次跌市。

　　各位，這種做法在投資學上叫做Ｒｅｂａｌａｎｃｉｎｇ，雖然我的做法不算最正宗的
Ｒｅｂａｌａｎｃｉｎｇ，但我算是拿取了當中的神髓，以管理我的收息基金組合。

　　有人認為，買派息基金應該是長線的，其實不用理會當中的價格上落，如果有些優質兼高息
的基金，其實可以全部Ａｌｌ　ｉｎ，但我綜合多年經驗，建議大家不要「一注獨贏」，而且要
以積極管理這個派息組合，才能達致長久穩定收息的效果呢！《凌風》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道18/03/2022
【名嘴發財高息股】郭思治薦3股助你穩中求勝！（有片）
開市Good Morning18/03/2022
潘鐵珊：中美元首通話可期　料港股反覆向上22000見阻力
財經熱話18/03/2022
【虛幣世界】山寨幣跑贏比特幣，SOL升半成
財經熱話17/03/2022
【長和系業績】李澤鉅：撤資內地說法「老土」　投資著重兩大因素
中國故事17/03/2022
《神州經脈》各部委爭相呵護資本市場和房地產　滬綜指收復三千二
財經熱話17/03/2022
《盤後部署》恒指兩日合計升逾三千點 明天有力上試21800點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金