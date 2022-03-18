《宏策俊見－陳俊業》美聯儲將面臨更大的兩難局面

《宏策俊見》美國聯儲局在今年３月份會議上決定展開自２０１８年以來的首次加息，市場

似乎受樂於是次的２５個基點加幅，因為當晚標指升了２﹒２４％，納指更上升３﹒７７％。筆

者認為更為推動大市上漲的其中一個關鍵原因是聯儲局官員在利率點陣圖上對利率走勢的樂觀推

測。縱然如此，在高通脹配合去全球化的背景下，美聯儲政策將面臨更大的困局。



＊進取的利率調整步伐，反映當局官員樂觀＊



從３月份會議公布的利率點陣圖中可見，官員們對今年年底的利率預測中位數是

１﹒８７５％，若以是次會議加息後的利率中位數０﹒３７５％及每次加息０﹒２５％計算，今

年應還會有６次加息的機會，是為進取的加息步伐。

然而，重點是其在２０２３年年底的中位數是２﹒７５％，意味當局在２０２３年仍會進一

步加息３至４次，然後利率中位數在２０２４年則會平坦了，而長期利率中位數亦回落至

２﹒３７５％。若然當局真的在２０２３年繼續進行加息的話，這將暗示了聯儲局官員認為美國

的增長週期仍可至少維持至２０２４年年初，因此可以理解為這些官員對美國經濟前景仍然有信

心，同時為美股目前的相對強勢合理化。

儘管如此，筆者認為各位投資者仍然不要掉以輕心，因為美國的經濟增長週期或將更快到達尾聲

。



＊美聯儲原先可以透過採用較為進取的緊縮政策＊



從彭博數據顯示，約在年初時，市場經濟師對美國未來４個季度的ＧＤＰ年增長估算中位數

為２﹒９％至４﹒３％，相較美國近２０年以來的平均值１﹒９％高出了個百份點，反映經濟增

速強勁。因此，在面對美國創下近４０年以來新高的消費者物價指數（ＣＰＩ）來說，美聯儲原

先可以透過採用較為進取的緊縮政策，以壓抑其高通脹問題。

但不幸地，俄烏衝突在今年２月份爆發，並進一步演化為戰爭。由於俄羅斯與烏克蘭及北約

國家仍然存在深層次矛盾，預期危機亦將難以在短期內化解，加上在多個西方國家對俄羅斯發動

了制裁，環球貿易及經濟層面將會進一步受到打擊。



＊俄烏局勢升級，限制了美聯儲政策＊



因此，原先市場對美聯儲３月份的５０點子加息預期，急速降至２５點，這反映了因俄烏局

勢升級，繼而影響了市場對美國增長前景的看法，最後導致美聯儲的加息預期出現放緩。從近期

大幅抽升的美國通脹再平衡利率情況可看到，市場開始對美聯儲的政策信任度降低，因為急進的

加息步伐政策將面對更大的困難，亦即是筆者提到的政策兩難局面。



＊指標顯示，美國或有機會更快面臨衰退危機＊



在經濟增速預期反覆減弱下，美國國債孳息率曲線出現持續平坦化，以１０年期與２年期美

國國債息差為指標，目前指數已降至約２０個基點，十分接近零水平。市場普遍會以這個指標來

預視未來出現經濟衰退的可能性，因為過去４次美國衰退前均曾出現這個指標跌破零水平，亦即

是出現孳息率倒掛情況。

總的來說，筆者認為聯儲局對未來經濟前景的觀點或會有點樂觀，儘管要克服高通脹問題，

但若果真的加快進行政策收緊速度，美國經濟或在未來某個時點吃不消，也會加快步入增長週期

的尾段，從而讓股市出現下跌危機，投資者應要加倍小心。

《晉裕環球資產管理首席投資策略師 陳俊業》



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