《品中資－羅國森》亂世炒騰訊（００７００）最安心

《品中資》過去幾日的港股，用「來回地獄又折返人間」來形容就最貼切。如果大家真的沒

有看到或聽到過去４日的市況報道，單看昨天恒生指數的收市指數，有可能會認為港股終於有起

色了，因為昨日的收市指數２１０５１點，比上周五（１１日）收市指數２０５５３點，升了接

近５００點，大約等於２﹒４％。

港股受到加息和俄烏戰事影響，恒生指數從２月１０日的高位２５０５０點反覆下跌，上周

五（１１日）收報２０５５３點，下跌接近４５００點，或１８％，某程度已經跌入熊市了，如

果這時能夠反彈２﹒４％，或許未算太悲觀。

但如果大家一直緊貼大市就會知道，今個星期首兩個交易日，恒生指數其實大跌了２１００

多點，觸發點只是中概股有可能再遭美國證監會「逼令」退市，當時不是像跌入十八層地獄一樣

痛苦嗎？

我有些炒股群組就笑說，這次應該見底了吧！但就有股友回應說，現在可能身處地下，好可

能還有好幾層地庫呢！

誰不知，話音未落，過去兩個交易日，恒生指數又報復式反彈了接近３１００點。這不是重

返了人間嗎？剛才說的２﹒４％「淨升幅」又是否值得高興呢？

綜合市場人士的分析，似乎都偏向相信，港股今次已經快速地見了底，主要理據是阿爺出來

撐經濟（副總理劉鶴主持國務院金融委員會會議），並體現在五方面，分別是中概股、平台經濟

監管、房地產企業、香港金融穩定和貨幣政策。

其中大家最關心的應該是中概股遭打壓和平台經濟監管到底何時結束這兩點。根據阿爺放出

來的口風，原來中美雙方一直保持溝通，甚至已取得積極進展，有機會達成具體合作方案（表面

上雙方都很強硬，但實際上有偈有講）。



＊平台經濟監管應該快完成＊



關於平台經濟方面，會議提到要盡快完成大型平台公司的整改工作，紅燈綠燈也要設置好，

以促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。

還值得一提的是內房企業的債務危機，會議提到要及時提出有力有效的防範化解風險應對方

案，以及新發展模式轉型的配套措施，顯示內房商應該會逐步轉型。

上述這些消息一出，港股就在周三（１６日）的中午過後大升特升，一直升至昨日收市。而

升幅最大的就是以平台經濟為主的科技股、內房股，以及這兩年回歸的中概股。

如果上述的消息屬實，我也相信，港股可能已經見了底。事實上，我自己也認為，為了大局

著想，無論平台經濟企業或內房商的問題，內地都想盡快解決，今年上半年一切應該會有定案的

。因此，當我還未知道阿爺「放風」前，我已經出手撈底了。當然，我撈的只是股王騰訊

（００７００）。當騰訊跌至３８５元時我撈了一注，跌到３５０元再撈一注；最後在３００元

大關也撈了一注。

由於這是我在核心持股之上的短線操作，因此，當騰訊反彈至３５０元時，我先放了一注；

到昨天騰訊升至３９４元時，再一次過沽清手上的兩注。



＊騰訊股價低至不合理＊



我之所以這樣做，是因為兩年前，即２０２０年３月（也是３月）新冠肺炎疫情大流行時，

當時環球股市急跌，但騰訊股價也不過跌至最低的３３０元左右。騰訊２０１９年時大約賺

９３０億元人民幣（下同），但２０２１年估計已翻了一番（首三季已賺接近１３００億），如

果股價還是兩年前的水平，是否太不合理？

當然，我明白，當熊市的時候，再好的股票也可以跌到不合理的水平。只不過，我既然長？

看好騰訊，萬一３００元還不是一個底，我也可以繼續持有，也不排除跌至２７５元左右會再撈

一注，因為我總不認為，一隻每年都有雙位數增長的股票，估值可以低至１２－１３倍的水平。

總之，亂世炒股，靠著騰訊是最安心不過的。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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