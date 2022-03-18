《雷鳴天下－雷鼎鳴》若不撤制裁，全球易陷大衰退

《雷鳴天下》近日股市劇烈波動，顯然有對沖基金在上下其手，但無風不起浪，北約不懂節

制的東擴所引發的俄烏戰爭，對全球經濟無疑有重大破壞，但其嚴重性又遠不及美國帶頭對俄羅

斯魯莽的制裁。搞得不好，這些制裁能把過去數十年建立的國際政經秩序毀於一旦，全球化壽終

正寢，全球陷入大衰退或甚至蕭條。不過，走出困局的機會尚未完全消失，歷史會往何處去，市

場中人也舉棋不定，股市大上大落，又有何奇？



＊全球一體化 促進經濟增長＊



過去４０餘年，全球ＧＤＰ，在扣除通脹後翻了幾番，中國去年的實質ＧＤＰ竟是１９７８

年的４３倍，就連美國也有２﹒９６倍。此種增長，很大程度來自同一時期出現的經濟全球一體

化。各國通過貿易可發展出精細的分工協作，一條條效率高超的全球供應鏈被建立，全球生產力

得以提振，國與國之間也變得需要互相依存，供應鏈的一個環節出問題，可以使到整條供應鏈斷

裂，相關行業會立時風雨飄搖。



供應鏈的建立，基於不同國家及企業的比較優勢，在市場激烈的競爭中，哪一個國家哪一所

企業能佔據某條供應鏈的某個生產環節，必定是有其實力。但光是實力也不足夠，供應商能夠在

大家各不相識的環境中協作起來，必須有一套大家信任的市場秩序與法律制度作支撐，倘若大家

簽了合約後仍不能肯定對方會否違約，那麼他們如何敢投資生產？西方國家對俄羅斯的制裁，正

是各國政客頭腦發熱，帶頭破壞了大量行之有效的規則，生產力必定出大問題。



有４個原因這些制裁可能引致經濟的嚴重衰退。第一，契約不再可靠，企業一個產品，不敢

依靠其他公司的幫助，例如蘋果手機的不同元件、不同的生產過程，都在不同的國家進行，若全

球化終結，蘋果便要完全自力更生，整個生產程序「一腳踢」，沒有分工，她的效率一定劇跌，

成本急升，今天幾千元的一部手機，恐怕要幾萬元才有交易。



＊能源價格升 堵塞宏觀經濟＊



第二，在大家失去信任，互相鬥爭而不是互相合作的環境下，在全球數以千萬計的生產環節

中哪裏出了問題，是很難預測的，其影響亦難以評估。舉個例子，俄羅斯的航空公司原來頗為倚

賴租借回來的飛機，而不是自己買下的飛機。歐盟在上月下令要歐洲的飛機租賃公司在３月底前

終止所有與俄羅斯的協定，不再向她出租飛機。但問題立即出現，俄羅斯上空已成其非友好國家

的禁飛區，那些歐洲的飛機租賃公司就算能在法律上已取回飛機，這些飛機也不能起飛返回自己

國家，只能困在俄羅斯的機場中，每日繳交昂貴的停泊費，但又因ＳＷＩＦＴ系統不能運作，她

們連交停泊費也做不到，可被俄追討欠款。



若情勢無突破，這５００多部出租飛機可能永遠回不到它們原來的物主手上。這些飛機總值

估計為１２０億美元左右，有近半物主在愛爾蘭，當中不少飛機的物主是小公司，損失一、兩架

飛機便要破產。俄羅斯是賺了，現時的飛機租賃公司卻蒙受巨大損失。有了這先例，將來其他航

空公司再租借飛機時也要多付租金，以補償風險，額外的租金又會轉嫁到乘客身上，推高通脹，

打擊經濟活動。



第三，制裁含有不買俄羅斯能源，以德國為例，５５％的天然氣、５０％白煤炭、３５％的

石油皆來自俄羅斯，其他歐洲國家也相差不遠，其他產油輸出國也無法或不願增產以填補不買俄

能源的缺口。能源價格現時已在急升，商業周期理論有指出，能源價格就算上升輕微，在宏觀經

濟的環節中也可能造成堵塞，負面效果被大幅擴大，正如病人有時一條血管分支塞著，也會造成

中風，使人一命嗚呼。能源價格高企可以造成經濟衰退。



＊高科技產品 專利權將作廢＊



第四，西方世界要切斷對俄羅斯的高科技產品供應，俄指她們違約，所以容許俄國的企業不

用再向這些外國公司繳交專利費。其實俄省回專利費還只算是小事，大事是理論上俄羅斯可不用

再承認這些專利權。西方國家要限制科技出口到俄羅斯，但這可適得其反，既然不承認專利權，

俄大可自由自在完全不受禁地仿製西方的科技產品，過去俄不生產一些西方科技產品，並非其沒

有能力去造，而是因為專利權限制了她。至於中國，仿製能力更強，若有制裁，等同鼓勵中國不

用理會專利權，隨便生產。世界若隨便利用專利權作政治武器，只會導致專利權作廢。沒有專利

權去保護及鼓勵創新科技，世界的生產力必定倒退，經濟不出現大衰退，難矣！現時惟有寄望各

方談判成功，化解掉危機。《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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