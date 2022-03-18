【新冠肺炎】習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中共中央政治局常委會召開會議，分析疫

情形勢，部署疫情防控工作，中共總書記習近平主持會議並表示，各地區和各部門要深刻認識當

前國內外疫情防控的複雜性、艱巨性和反覆性，堅持科學精準、動態清零，盡快遏制疫情擴散蔓

延勢頭。要提高科學精準防控水平，不斷優化疫情防控舉措，加強疫苗、快速檢測試劑和藥物研

發等科技攻關，使防控工作更有針對性。要保持戰略定力，堅持穩中求進，統籌好疫情防控和經

濟社會發展，採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對

經濟社會發展的影響。

習近平表示，常態化疫情防控以來，堅持「外防輸入、內防反彈」，快速有效處置局部地區

聚集性疫情，以最大限度保護人民生命安全和身體健康，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位

，充分體現國家防控疫情的實力和能力。

會議稱，近期全國本土聚集性疫情呈現點多、面廣和頻發的特點，需要加強對疫情重點地區

的防控指導，快速控制局部聚集性疫情，也要壓實口岸地區防控責任，充實口岸防控力量，健全

常態化防控機制等。

會議又指出，疫情較嚴重的地方，黨政主要領導和各級領導幹部要把防疫工作放在第一位；

各級黨組織和幹部等要深入防控一線；也要強化督查問責，對失職失責導致疫情失控的，須立即

依紀依規查處，嚴肅問責。

