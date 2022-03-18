【新冠肺炎】上海昨日新增本土確診５７例，無症狀感染２０３例

《經濟通通訊社１８日上海專電》２０２２年３月１７日０－２４時，上海新增本土新冠肺

炎確診病例５７例和無症狀感染者２０３例，其中２例確診病例和１０３例無症狀感染者在隔離

管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例１０例和無症

狀感染者２例，均在閉環管控中發現。（ａｈ）

