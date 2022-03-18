報道指中國考慮要求騰訊（０７００）將微信支付納入金融控股公司

《經濟通通訊社１８日專訊》據外電引述熟知內情的消息人士報道指出，中國監管部門擬考

慮要求騰訊控股（００７００）將微信支付納入新成立的金融控股公司，並可能需要為微信支付

申請單獨的支付牌照。人民銀行曾在２０２１年發布公告要求符合條件的企業要依法申請設立金

融控股公司。

報道指，與螞蟻集團類似，騰訊控股需要將包括銀行、小貸、保險和徵信等在內的金融業務

納入金融控股公司，和傳統銀行一樣接受監管，監管層正在考慮是否需要將微信支付納入該金控

公司，並且和社交平台分開營運。

儘管投資者一直預期騰訊會將其金融業務納入一家單獨的控股公司，但到目前為止，重組可

能會對微信支付產生具體何種影響並不清楚。鑒於微信用戶超過１０億戶，任何降低其移動服務

便利性的舉動，都可能會削弱它的吸引力。至於騰訊不同業務平台之間的協調合作如何安排，目

前尚無定論。

內地首批金融控股公司近日獲批，人民銀行昨日（１７日）公告，批准了中國中信金融控股

公司和北京金融控股集團兩家企業的金融控股公司設立許可，並指將穩妥有序推動其他符合條件

的企業申設金融控股公司。人行表示，金控公司的設立，有利於推動非金融企業有效隔離金融與

實業，防範風險交叉，實現金融股權集中統一管理，促進規範可持續發展。（ｊｔ）

