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18/03/2022 09:13

【新冠肺炎】內地新增２３８８宗本土確診，１７４２宗無症狀感染

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地疫情仍沒有緩解迹象，國家衛健委公布，３月１７日，全
國確診者新增確診２４６１宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例７３宗；本土病例
２３８８宗，吉林仍佔最多有１８３４宗；廣東７４宗，其中深圳市６９宗；上海５７宗，北京
７宗。
　　新增無症狀感染者１９０４宗，其中境外輸入１６２宗，本土１７４２宗；本土病例中，有
７９２宗在吉林省，其中吉林市佔最多，有７７４宗；上海２０３宗；河北１９３宗；福建８３
宗；廣東６１宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２９３９００宗。其中，香港特別行政區２７２２３５宗
，澳門特別行政區８２宗，台灣地區２１５８宗。

＊北京衛健委提示盡量減少不必要的聚會聚餐＊

　　北京昨日新增７宗本土確診病例，北京衛健委提示，要繼續落實精準防控、嚴在其中、嚴防
死守、動態清零的要求，壓緊壓實「四方責任」，堅持「四早」原則，科學精准開展病例調查及
風險人員排查，從嚴從緊落實疫情防控各項措施。加強社會面常態化內部篩查，持續做好重點行
業、重點人群、進返京人員核酸檢測和健康監測。廣大市民朋友要增強防護意識，提倡簡約生活
方式，盡量減少不必要的聚會聚餐，活動盡可能簡短並註意開窗通風。
　　另外中共中央政治局常委昨開會，分析疫情形勢。總書記習近平要求部署從嚴做好疫情防控
工作，加強對疫情重點地區的防控指導，「快速控制局部聚集性疫情」，對因失職引致疫情失控
的領導幹部要依法查處、嚴肅問責。
　　習強調，要統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更有效措施，「努力用最小代價實現最大
的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。（ｃａ）

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