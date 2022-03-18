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18/03/2022 16:41

【聚焦數據】首兩月財收增１０﹒５％支出增７％，證券稅僅增一成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》財政部發布數據，今年１－２月累計，全國一般公共預算收入
４６２０３億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒５％。其中，中央一般公共預算收入
２２７７１億元，同比增長１１﹒３％；地方一般公共預算本級收入２３４３２億元，同比增長
９﹒８％。

＊證券交易印花稅同比增幅明顯回落至１０﹒７％＊

　　今年前兩月印花稅１１３７億元，同比增長１３﹒３％，其中，證券交易印花稅７３７億元
，同比增長１０﹒７％，增幅明顯回落。個人所得稅收入４０４３億元，同比增長４６﹒８％；
企業所得稅收入９１２７億元，同比增長５﹒４％。土地和房地產相關稅收中，契稅９１１億元
，同比下降２５﹒８％；土地增值稅１３５５億元，同比下降１﹒４％；房產稅５７４億元，同
比增長２７﹒７％；耕地佔用稅１６５億元，同比增長３５﹒５％；城鎮土地使用稅３２０億元
，同比增長１３﹒２％。　
　　支出方面，１－２月累計，全國一般公共預算支出３８２２７億元，同比增長７％。其中，
中央一般公共預算本級支出３８９６億元，同比增長４﹒６％；地方一般公共預算支出
３４３３１億元，同比增長７﹒３％。（ｄｗ）

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