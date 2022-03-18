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18/03/2022 08:22

【大國博弈】習近平與拜登今晚對話，管控競爭、俄烏戰事等為議題

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國外交部宣布，中美領袖將於北京時間３月１８日晚對話。
發言人華春瑩表示，國家主席習近平將應約於今晚，與美國總統拜登就中美關係和雙方共同關心
的問題交換意見。
　　這是俄烏戰事爆發３周以來，中美領袖首度通話。兩人對上一次的交談是去年１１月兩國視
訊高峰會。

＊白宮：中方沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭不言而喻＊

　　美國白宮表示，今次通話是美中致力保持開放溝通渠道的一部分，雙方將討論管控兩國之間
競爭、俄烏戰事及其他共同關心議題。發言人普薩基指出，美方高度關注中國可能提供軍備給俄
羅斯，用於烏克蘭戰事，拜登會向習近平提出有關問題。普薩基又指，中方沒有譴責俄羅斯入侵
烏克蘭不言而喻。
　　中國外交部發言人趙立堅１７日表示，中國在烏克蘭問題上的立場光明磊落、公正客觀、無
可非議。
　　中國外長王毅早前表示，中國拒絕受到西方對俄羅斯制裁的影響，還稱「中國不是（烏克蘭
）危機的一方」。中國駐美大使秦剛亦投稿《華盛頓郵報》怒斥中共援俄是「假消息」。
　　中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周一（１４日）與美國白宮國
家安全顧問沙利文在意大利羅馬會晤。根據美方官員透露，兩人會談７小時，進行了激烈及坦率
的對話，議題包括美中競爭、俄烏情勢、北韓局勢升高、中國在台灣海峽挑釁行為等。（ｊｔ）

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