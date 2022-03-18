【重拳監管】叮咚買菜遭北京監管約談及立案調查，隔晚美股瀉一成

《經濟通通訊社１８日專訊》內地疫情形勢嚴峻，多地實施嚴厲封控措施，電商成為市民購

買生鮮雜貨的主要渠道。北京海淀區市場監管局表示，已於昨日（１７日）對叮咚買菜進行行政

約談並立案調查，主要針對媒體報道其前置倉存在用死魚冒充活魚、擅自「翻包」換簽、日常消

毒流於形式等問題。

該監管局對叮咚買菜總部相關負責人進行了行政約談，要求企業切實落實疫情防控和食品安

全主體責任，指導企業對１２４個前置倉開展全面自查。叮咚買菜美股周四低開逾１２％，盤中

一度挫１６％，最終收跌１０﹒８％，報３﹒７９美元。



＊海淀市監局亦將對美團買菜、每日優鮮等開展檢查＊



叮咚買菜稍晚在微博上發表致歉聲明稱，已第一時間暫停該站點的運營；公司並已組織力量

對全國所有前置倉和服務流程進行排查，並進行交叉督察，實現活魚和冰鮮魚嚴格區分，加強對

已過最佳售賣期限食品的登記和銷毀，避免類似情況再次發生，並主動向政府主管部門匯報排查

結果、發現問題及整改方案。

海淀區市監局並稱，將開展專項檢查，組織３０個市場監管所對轄區「叮咚買菜」、「美團

買菜」、「每日優鮮」等生鮮電商前置倉開展全覆蓋專項檢查。盤中一度錄得升幅的每日優鮮，

美股周四亦收跌２﹒９％，報１﹒６９美元。（ｗｌ）

