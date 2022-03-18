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即市新聞

18/03/2022 12:05

【Ａ股外援】外資３月已淨賣出逾百億Ａ股，料將出現更多獲利削減

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地新冠疫情形勢嚴峻，加上中國與俄羅斯的特殊關係存在遭
遇西方制裁的隱憂，及中概股面臨退市風險，海外投資者在３月大量拋售中國股票，更迫使中央
決策層介入，要求有關部門積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策。
　　路孚特數據顯示，本月外資通過「陸股通」賣出了價值１０１﹒８億美元的內地股票。上一
次中國股票出現淨賣出是在２０２０年９月，當時外資拋售了４８億美元的股票。數據同時顯示
，海外投資者在今年頭兩個月買入３２﹒７億美元。
　　今年以來，中國的大盤股和中盤股已經下跌了１５％，使中國股市成為繼俄羅斯之後全球表
現最差的股市。據《路透》引述駿利亨德森投資（Ｊａｎｕｓ　Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ　
Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ）的投資組合經理Ｓａｔ　Ｄｕｈｒａ認為，當中國消費者開始陷入低迷，
然後就會開始出現更多的獲利削減，這對股市來說總是不利的。
　　然而，股價大跌使股票變得更便宜。數據顯示，中國股票未來１２個月的預期市盈率為
８﹒９８，是亞洲主要市場中最低的。瑞銀財富管理（ＵＢＳ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｗｅａｌｔｈ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）的首席投資官Ｍａｒｋ　Ｈａｅｆｅｌｅ表示，盡管中國股市大幅下跌
，並且預計未來幾周會出現更多波動，但他仍然看好中國股市中的周期股和價值股，尤其是能源
股。瑞銀也認為獲利強韌的食品和飲料企業可能會在波動中獲得支撐。（ｗｌ）　　

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