【Ａ股外援】外資３月已淨賣出逾百億Ａ股，料將出現更多獲利削減

《經濟通通訊社１８日專訊》內地新冠疫情形勢嚴峻，加上中國與俄羅斯的特殊關係存在遭

遇西方制裁的隱憂，及中概股面臨退市風險，海外投資者在３月大量拋售中國股票，更迫使中央

決策層介入，要求有關部門積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策。

路孚特數據顯示，本月外資通過「陸股通」賣出了價值１０１﹒８億美元的內地股票。上一

次中國股票出現淨賣出是在２０２０年９月，當時外資拋售了４８億美元的股票。數據同時顯示

，海外投資者在今年頭兩個月買入３２﹒７億美元。

今年以來，中國的大盤股和中盤股已經下跌了１５％，使中國股市成為繼俄羅斯之後全球表

現最差的股市。據《路透》引述駿利亨德森投資（Ｊａｎｕｓ Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ

Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ）的投資組合經理Ｓａｔ Ｄｕｈｒａ認為，當中國消費者開始陷入低迷，

然後就會開始出現更多的獲利削減，這對股市來說總是不利的。

然而，股價大跌使股票變得更便宜。數據顯示，中國股票未來１２個月的預期市盈率為

８﹒９８，是亞洲主要市場中最低的。瑞銀財富管理（ＵＢＳ Ｇｌｏｂａｌ Ｗｅａｌｔｈ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）的首席投資官Ｍａｒｋ Ｈａｅｆｅｌｅ表示，盡管中國股市大幅下跌

，並且預計未來幾周會出現更多波動，但他仍然看好中國股市中的周期股和價值股，尤其是能源

股。瑞銀也認為獲利強韌的食品和飲料企業可能會在波動中獲得支撐。（ｗｌ）

