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18/03/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》烏戰帶來新挑戰與機遇

　　《神州縱橫》烏克蘭之戰持續，前景如何仍難逆料。但一些全球地緣政局新趨勢正逐步浮出
，中國如何應對新挑戰及新機遇值得注意。
　
＊世界再見俄羅斯與西方冷戰＊
　
　　西方實已放棄烏克蘭，只期望烏人抵抗能盡量損耗俄羅斯元氣，同時從外交及經濟封鎖遏制
俄羅斯。這表示美蘇冷戰的兩大陣營對峙格局重現，只不過劃界稍變，成了俄烏反俄對抗西方，
歐洲沿波羅的海到黑海的邊界將成新對峙焦點。隨冷戰格局形成，國際經貿財金領域將迎來大脫
勾大重組。西方正逐步在財經方面切斷與俄聯係，歐美已中斷與俄正常貿易，把俄羅斯剔出
ＳＷＩＦＴ，謀劃把俄羅斯踢出世銀及ＩＭＦ，沒收或凍結俄人在海外資產等。俄羅斯亦有同樣
或類似措施，並已備有本國的網絡Ｒｕｎｅｔ及支付系統。事實上俄羅斯早已開始準備應對脫勾
，如２０１４年吞併克里米亞後，即使西方未有制裁俄羅斯已漸把由西方入口的電子產品轉向中
國購買。脫勾的唯一缺口是歐盟未隨美國禁止俄羅斯能源入口，只承諾制定計劃謀求在２０３０
年前逐步減少對俄能源依賴。大脫勾必引發大重組。世界金融必將形成獨立於歐美主導體系，包
括ＳＷＩＦＴ替代系統、替代紐約倫敦的金融中心、替代美元歐元的國際流通貨幣等。瑞士的富
人避查金庫、西方對新興經濟富人的資金財富藏身等功能，都將逐漸失效。影響所及，世銀、
ＩＭＦ以至東京、新加坡等金融中心亦將被削弱。
　
＊中美脫勾２﹒０開始＊
　
　　國際航空航運路線等亦要改組，許多航空公司已不能飛越俄羅斯而要繞道。更重要的是各種
供應鏈、市場網絡及信息網絡都要作大改變。這種百年罕見的大變對中國將帶巨大的挑戰與機遇
，能掌握機遇便將獲取巨大的烏戰紅利。但同時必須十分注意一項新挑戰：美國將加強遏制中國
。這將在上述烏戰引發大脫勾大重組外，再加上中美間的進一步脫勾及重組。特朗普發動對華經
貿戰，造成的是中美脫勾１﹒０，拜登上任後基本維持此政策且力度還有所加強。烏戰開始後又
引發中美脫勾２﹒０，拜登遏華力度將前所未有。這並非杯弓蛇影或杞人憂天，而是已經開始。
今年來出現前所未見的外資自Ａ股大流出，影響所及港元及人民幣匯價均道逆轉大升勢而利息扯
升。原因並非外資對中國失去信心，而是確信美國將重手打擊不參與制裁俄羅斯的中企。同時美
國又加強監察，志在迫在美掛牌的中企走人。對中美脫勾２﹒０中國必須有清醒及充分認識，並
及時部署對策，切勿幻想可以「不脫勾」和「開了的門不會關上」。美國為何要再出重手遏華的
原因是為了制俄。西方很清楚俄羅斯有與西方對撞的底氣，正是由於中國的經濟支持。《資深評
論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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