《神州縱橫－凌昆》烏戰帶來新挑戰與機遇

《神州縱橫》烏克蘭之戰持續，前景如何仍難逆料。但一些全球地緣政局新趨勢正逐步浮出

，中國如何應對新挑戰及新機遇值得注意。



＊世界再見俄羅斯與西方冷戰＊



西方實已放棄烏克蘭，只期望烏人抵抗能盡量損耗俄羅斯元氣，同時從外交及經濟封鎖遏制

俄羅斯。這表示美蘇冷戰的兩大陣營對峙格局重現，只不過劃界稍變，成了俄烏反俄對抗西方，

歐洲沿波羅的海到黑海的邊界將成新對峙焦點。隨冷戰格局形成，國際經貿財金領域將迎來大脫

勾大重組。西方正逐步在財經方面切斷與俄聯係，歐美已中斷與俄正常貿易，把俄羅斯剔出

ＳＷＩＦＴ，謀劃把俄羅斯踢出世銀及ＩＭＦ，沒收或凍結俄人在海外資產等。俄羅斯亦有同樣

或類似措施，並已備有本國的網絡Ｒｕｎｅｔ及支付系統。事實上俄羅斯早已開始準備應對脫勾

，如２０１４年吞併克里米亞後，即使西方未有制裁俄羅斯已漸把由西方入口的電子產品轉向中

國購買。脫勾的唯一缺口是歐盟未隨美國禁止俄羅斯能源入口，只承諾制定計劃謀求在２０３０

年前逐步減少對俄能源依賴。大脫勾必引發大重組。世界金融必將形成獨立於歐美主導體系，包

括ＳＷＩＦＴ替代系統、替代紐約倫敦的金融中心、替代美元歐元的國際流通貨幣等。瑞士的富

人避查金庫、西方對新興經濟富人的資金財富藏身等功能，都將逐漸失效。影響所及，世銀、

ＩＭＦ以至東京、新加坡等金融中心亦將被削弱。



＊中美脫勾２﹒０開始＊



國際航空航運路線等亦要改組，許多航空公司已不能飛越俄羅斯而要繞道。更重要的是各種

供應鏈、市場網絡及信息網絡都要作大改變。這種百年罕見的大變對中國將帶巨大的挑戰與機遇

，能掌握機遇便將獲取巨大的烏戰紅利。但同時必須十分注意一項新挑戰：美國將加強遏制中國

。這將在上述烏戰引發大脫勾大重組外，再加上中美間的進一步脫勾及重組。特朗普發動對華經

貿戰，造成的是中美脫勾１﹒０，拜登上任後基本維持此政策且力度還有所加強。烏戰開始後又

引發中美脫勾２﹒０，拜登遏華力度將前所未有。這並非杯弓蛇影或杞人憂天，而是已經開始。

今年來出現前所未見的外資自Ａ股大流出，影響所及港元及人民幣匯價均道逆轉大升勢而利息扯

升。原因並非外資對中國失去信心，而是確信美國將重手打擊不參與制裁俄羅斯的中企。同時美

國又加強監察，志在迫在美掛牌的中企走人。對中美脫勾２﹒０中國必須有清醒及充分認識，並

及時部署對策，切勿幻想可以「不脫勾」和「開了的門不會關上」。美國為何要再出重手遏華的

原因是為了制俄。西方很清楚俄羅斯有與西方對撞的底氣，正是由於中國的經濟支持。《資深評

論員 凌昆》



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