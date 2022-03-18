【人行操作】人行３００億逆回購利率持平，本周放水１９００億元

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，今日進行３００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２﹒１％。今日有１００億元逆回購到期，即今日投放２００億元。
公開市場本周共有５００億元７天期逆回購和１０００億元１年期ＭＬＦ到期，全口徑計，
本周淨投放１９００億元。（ｃａ）
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