【俄烏開戰】中國外交部會見俄大使，談反恐安全合作問題

《經濟通通訊社１８日專訊》中國外交部公告稱，外交部涉外安全事務專員程國平昨日
（１７日）會見俄羅斯駐華大使傑尼索夫，介紹今年兩會情況，並就中俄雙邊關係及兩國反恐安
全合作等問題交換意見。
中國和俄羅斯目前仍保持正常外交往來，上周外交部副部長馬朝旭以視像形式與俄羅斯副外
長維爾什寧舉行多邊事務磋商，雙方會上同意努力促進世界和平與發展，維護兩國共同利益。
（ｅｙ）
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