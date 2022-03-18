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18/03/2022 10:31

【俄烏開戰】外媒：拜登料在元首會議勸諭北京不要支持俄羅斯

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國對俄羅斯出兵烏克蘭的取態，很可能成為中美關係又一大
挑戰，據《彭博》報道，五角大樓國防情報局周四（１７日）發布一份全球威脅評估，指出中國
正在嚴密管理有關俄烏衝突的信息，「總體上支持俄羅斯的定性」，認為戰事爆發的根本原因是
美國推動北約擴張並漠視俄羅斯的安全利益。不過評估認為中國為了維護自己與歐美的經濟關係
，可能不願意全力支持俄羅斯。報道更指，美國總統拜登將在與中國國家主席習近平通電的時候
，預計將試圖說服對方不要為俄羅斯提供任何支持。
　　據《彭博》引述多名「自稱了解北京想法」的知情人士透露，盡管中國政府公開表達了對烏
克蘭人民的同情，並一直呼籲以外交手段解決俄烏衝突，但美方認為中國只是希望歐美各國軟化
對制裁俄羅斯的態度。

＊布林肯：中國拒譴責俄，還自詡中立仲裁者＊

　　中國從未就俄烏局勢明確表態，但美方近日已經多次表達其對中國偏向俄羅斯的擔憂。國務
卿布林肯稱中國拒絕譴責俄羅斯的侵略，同時試圖將自己描繪成一個中立的仲裁者；白宮秘書普
薩基稱中國沒有譴責俄羅斯的所作所為，「這本身就是有力的證明」。
　　中國和俄羅斯曾經共同宣布，兩國之間的友誼「沒有禁區」。在戰爭爆發後，俄羅斯方面報
道的新聞在國內廣泛傳播，包括烏克蘭的納粹勢力濫殺無辜、烏克蘭總統澤倫斯基已離開基輔、
烏克蘭獲美國協助開發生物武器等，但這些論述未在國際社會上取得共識；有報道更曾指出，俄
羅斯曾向中國尋求軍事援助，但中方明確否認了這一點。（ｅｙ）（ｚｚ）

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