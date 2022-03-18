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18/03/2022 14:08

【內房困局】平安對華夏幸福減值計提４３２億，將續做不動產投資

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布２０２１
年年報，去年公司總收入１﹒２９萬億元（人民幣．下同），按年下滑２﹒５５％；歸屬於母公
司股東的淨利潤１０１６﹒１８億元，同比下降２９％。淨利潤下滑主要受公司對華夏幸福
（滬：６００３４０）相關投資資產進行減值計提等調整的影響。
　　年報顯示，去年集團對華夏幸福相關投資資產進行減值計提、估值調整及權益法損益調整金
額合計為４３２億元，其中股權類１５９億元，債權類２７３億元；對稅後歸屬於母公司股東的
淨利潤影響金額為２４３億元，對營運利潤影響金額為７３億元。
　　自內房華夏幸福暴雷後，中國平安與其相關的巨額減值計提令投資者心灰意冷，Ａ股股價自
２０２０年１１月至今累挫五成，今年至今亦跌近１０％。不過，該公司並沒有放棄投資不動產
。中國平安首席投資執行官鄧斌在今天的業績發布會上表示，中國平安不動產配置是多方向的，
其中，長期收租的不動產投資佔近一半。公司認為，不動產敞口風險可控。未來將繼續堅持投資
理念，做符合國家導向的不動產投資。（ｗｌ）

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