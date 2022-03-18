【聚焦人幣】ＢＩＳ：２月人幣實際、名義有效匯率均創紀錄新高

《經濟通通訊社１８日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，２月人民幣實際有效會率
指數升０﹒８５％至１３２﹒２１，創出紀錄新高，上月修正後為降０﹒６４％。２月人民幣名
義有效匯率指數升至１２８﹒８９，亦創出紀錄新高，當月升０﹒１７％，為連續１０個月上漲
，上月修正後為升０﹒０９％。
根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計漲０﹒２％，名義有效匯率則累計漲
０﹒２６％。（ｗｌ）
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