【聚焦人幣】外匯局：２月結售匯順差按月大幅收窄至４２億美元

《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２２年２月，銀行結匯
１０１６０億元（人民幣．下同），售匯９８９４億元，結售匯順差２６６億元。２０２２年１
－２月，銀行累計結匯２５５５９億元，累計售匯２３５２６億元，累計結售匯順差２０３３億
元。
按美元計值，２０２２年２月，銀行結匯１６０１億美元，售匯１５５９億美元，結售匯順
差４２億美元。２０２２年１－２月，銀行累計結匯４０２２億美元，累計售匯３７０３億美元
，累計結售匯順差３２０億美元。今年１月，銀行結售匯順差２７８億美元。
２０２２年２月，銀行代客涉外收入２６１８７億元，對外付款２６５９８億元，涉外收付
款逆差４１１億元。２０２２年１－２月，銀行代客累計涉外收入６３４３８億元，累計對外付
款６０１３７億元，累計涉外收付款順差３３０１億元。
按美元計值，２０２２年２月，銀行代客涉外收入４１２６億美元，對外付款４１９１億美
元，涉外收付款逆差６５億美元。２０２２年１－２月，銀行代客累計涉外收入９９８４億美元
，累計對外付款９４６５億美元，累計涉外收付款順差５１９億美元。（ｗｌ）
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