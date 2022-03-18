  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2022 13:27

【ＦＯＣＵＳ】習拜通話在即，中國臨四大十字路口？

　　【ＦＯＣＵＳ】俄羅斯揮軍烏克蘭進入第四周，雙方繼續邊打邊談，西方則一邊加碼制裁莫
斯科、一邊武器馳援基輔。隨著中美兩國元首將於周五（１８日）晚９時通話，外界關注北京將
如何回應華府「選邊站」的施壓，以及潛在的二級制裁威脅。
　　而從近日政治局、國務院金穩委、財政部等諸多表述看，除了應對俄烏局勢面臨抉擇，就清
零策略、地產調控、行業監管等，亦都臨近十字路口。

＊俄烏戰事膠著，拜登料直接施壓「選邊」＊

　　「北極熊」普京周三（１６日）首次承認「制裁帶來痛苦」，但強調「不會崩潰或後退」，
俄軍
繼續三面包抄基輔，惟攻勢據報因後勤問題困擾而停滯；另一邊廂，澤連斯基周四（１７日）深
夜發
表全國講話，聲稱烏克蘭繼續控制所有關鍵地區。
　　俄烏戰事陷入膠著，成功聯合盟友築起對俄制裁鐵幕的華府，正式將下一回合外交角力的焦
點，轉向一直未以「侵略」定性普京「特別軍事行動」的中國：包括放風「北京表示願向莫斯科
提供軍事和經濟援助（中國已否認指控）」；國安顧問沙利文明言，援俄「可能會帶來後果」；

卿布林肯再稱，中國應向普京施壓以結束烏克蘭戰爭；即將上演的高潮勢是拜登將於今晚直接向
國家主席習近平表達關注。


＊清零策略、地產調控、行業監管同或微調＊

　　華府以「大規模制裁」為要脅，步步進逼中國選邊站，背後實質是爭奪對國際體系方向的絕
對權力和影響力。而中國左邊是「友好沒有止境，合作沒有禁區」的俄羅斯，右邊是全面戰略夥
伴關系的歐盟（歐盟首２月剛剛取代東盟，再次成為中國第一大貿易夥伴），想掌握主動，必須
做出巧妙權衡。
　　可以肯定的是，跟美國一邊主張和平，一邊追加８億美元對烏軍事援助相比，最想俄烏停火
的無疑是中國。未來會否主導和談，或將是俄烏局勢下一張待揭底牌。
　　而從政治局昨日「採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減
少疫情對經濟社會發展的影響」，到國務院金穩委「有關部門要切實承擔起自身職責，積極出台
對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策」、「紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康
發展，提高國際競爭力」，再到財政部「綜合考慮各方面情況，今年內不具備擴大房地產稅改革
試點城市的條件」，清零策略、地產調控、行業監管等或同樣臨近十字路口。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS18/03/2022
【FOCUS】習拜通話在即　中國臨四大十字路口？
大行報告18/03/2022
長和績後大行升目標最牛看84元　長實遭兩行削目標
香港要聞18/03/2022
【新冠肺炎】政府再推「保就業」　月入3萬以下僱員補貼8000元
大行報告18/03/2022
【大行炒D乜】瑞信高盛齊削平安好醫生保目標價　長和系績後大行點睇？
生財有道18/03/2022
【名嘴發財高息股】郭思治薦3股助你穩中求勝！（有片）
開市Good Morning18/03/2022
潘鐵珊：中美元首通話可期　料港股反覆向上22000見阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金