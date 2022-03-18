【大國博弈】北京指美方應反思在烏克蘭危機扮演角色而非轉嫁矛盾

《經濟通通訊社１８日專訊》國家主席習近平本港時間今晚與美國總統拜登通電話，將談中

美關係及烏克蘭局勢等。

對於美國國務卿布林肯表示，拜登會向中方清楚表達給予俄羅斯軍事援助的後果，在北京，

外交部發言人趙立堅重申，在烏克蘭問題上，中方始終本著客觀公正的態度，根據事情本身的是

非曲直，獨立自主地作出判斷。中方立場光明磊落、公正客觀，無可非議。他批評美方一些人不

斷散佈虛假信息，對中方抹黑施壓，做法極不負責任，對解決問題毫無助力，中方堅決反對亦絕

不接受，美方應該認真反思在烏克蘭危機扮演的角色、發揮的作用，切實承擔應盡責任，為緩和

局勢解決問題拿出實際行動，而不是繼續火上澆油，轉嫁矛盾。

趙立堅表示，衝突發生以來，中方一直以實際行動致力於勸和促談，中方的公正立場和建設

性努力有目共睹，得到了國際社會特別是廣大發展中國家的理解和支持。中方向烏克蘭方面提供

的是食品、兒童奶粉、睡袋、棉被、防潮墊等急需的人道主義物資，而美方提供的卻是致命性武

器。

美國國務卿布林肯周四（１７日）表示，拜登將向習近平明確表示，「中國將需要對支持俄

羅斯的侵略行動承擔責任，我們將毫不猶豫地讓其付出代價。」（ｃａ）

