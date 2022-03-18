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18/03/2022 10:17

【新冠肺炎】港府下午２時晤傳媒，講解「臨時失業支援」計劃詳情

　　《經濟通通訊社１８日專訊》政策創新與統籌辦事處總監何珮玲和民政事務總署副署長張誼
今日下午二時在就第六輪「防疫抗疫基金」下推出的「臨時失業支援」計劃的申請詳情舉行記者
會。　
　　負責協助推行「臨時失業支援」計劃的政府代理人羅兵咸永道諮詢服務有限公司亦有代表出
席。（ｃｌ）

　

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