【新冠肺炎】港府下午２時晤傳媒，講解「臨時失業支援」計劃詳情

《經濟通通訊社１８日專訊》政策創新與統籌辦事處總監何珮玲和民政事務總署副署長張誼

今日下午二時在就第六輪「防疫抗疫基金」下推出的「臨時失業支援」計劃的申請詳情舉行記者

會。

負責協助推行「臨時失業支援」計劃的政府代理人羅兵咸永道諮詢服務有限公司亦有代表出

席。（ｃｌ）





