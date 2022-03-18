有線寬頻（１０９７）要約人轉讓１﹒６５億股予永升，續持５０％

《經濟通通訊社１８日專訊》有線寬頻（０１０９７）公布，最終配售確認書結算後，要約
人將向永升轉讓約１﹒６５億股，相等於約２﹒３１％股權，以恢復永升所持股權，要約人持股
由９﹒１％降至６﹒８％，而永升持股由４０﹒９％升至４３﹒２％，要約人及其一致行動人士
仍持５０％股權。
該集團指，約３５﹒６７億股，相當於５０％股權由公眾持有，繼續符合上市規則所載最低
公眾持股量規定。（ｗｈ）
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