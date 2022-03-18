【企業盈警】長盈集團（６８９）料去年盈轉虧最多３２００萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》長盈集團（００６８９）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損不多於３２００萬元，２０２０年度純利９００萬元。
該集團指，業績轉盈為虧主因透過其他全面收益按公允值列帳債務工具之預期信貸虧損撥備
約４７００萬元。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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