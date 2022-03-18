【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒４億人幣，買李寧沽騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）恒指高開１３４３點，報２１４３０點。最高

升１４１３點報２１５０１點，最低升６９９點報２０７８６點。恒指收報２１５０１點，升

１４１３點或７﹒０４％。

按額度計算，北水全日淨買入２４﹒４億元人民幣，減少７４﹒５％。北水淨買入最多的個

股依次是李寧（０２３３１）、港交所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多

的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、融創中國（０１９１８）。

主板成交３００９﹒５９億元減少２﹒９％。其中港股通成交６９７﹒１億元，佔總成交

２３﹒２％。



＊李寧澄清供應系統無強逼勞動行為＊



李寧公布，近日董事會關注到美國海關和邊境保護局在一份聲明中表示將以其供應商勞動課

題為由，限制該集團製造的商品進口美國，及海外有些有關於該集團供應商的猜測，該集團澄清

有關聲明及猜測含有對其運營不實、具有誤導性指控，而且沒有披露消息來源及可靠性，因此，

董事會不會對每一項猜測或指控作出回應。

該集團指，截至目前，在執行與審查過程中，該集團未在供應商管理體系中發現任何強逼勞

動的行為。此外，在供應商管理方面，制定有關供應商企業社會責任管理手冊及供應商社會責任

行為準則實施指南等政策制度，其中有明確的供應商行為準則及零容忍項目規定要求，並對所有

供應商一視同仁。在用工方面，該集團嚴格禁止供應商使用並反對任何形式的強逼勞動，始終尊

重人權和勞工合法權利，並以此作為與所有供應商夥伴合作基本原則之一。

李寧升１０﹒４５％報６３﹒９５元，北水淨買入１０﹒５億元；港交所升６﹒１６％報

３８２﹒６元，北水淨買入８﹒３億元；藥明生物升１９﹒７９％報５６﹒６元，北水淨買入

６﹒９億元。

騰訊控股升６﹒２７％報３９０元，北水淨賣出１２﹒７億元；美團升１２﹒２９％報

１５７﹒２元，北水淨賣出６﹒４億元；融創中國升５９﹒０３％報６﹒２５元，北水淨賣出

３﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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李寧 （０２３３１） １０﹒５１

香港交易所 （００３８８） ８﹒２９

藥明生物 （０２２６９） ６﹒８８

小米集團 （０１８１０） ２﹒０８

安踏體育 （０２０２０） １﹒８６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －１２﹒７５

美團 （０３６９０） －６﹒４０

融創中國 （０１９１８） －３﹒４１

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒５７

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