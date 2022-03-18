【新冠肺炎】全球疫情簡訊：德放鬆防疫，意大利月底結束緊急狀態

《經濟通通訊社１８日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數

４６６，５８６，８３５人，每日新增確診人數２，０４６，６５７人，德國單日新增逼近３０

萬例紀錄新高，但政府堅持放寬防疫限制，自周日（２０日）起，學校和超市等室內場所將取消

須佩戴口罩的規定；意大利因疫情考量而實施的全國緊急狀態將於３１日結束。

治癒人數３９８，２８４，１３０人，死亡６，０８８，８２５人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

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亞洲

印度 ４３００４００５ ２５２８ ４２４５８５４３ ５１６３１２

土耳其 １４６４４３８２ ２１３５４ １４２７１４２８ ９６９５４

伊朗 ７１３５７１９ ２５８０ ６８０５０８１ １３９３８７

日本 ５９６７６７２ ５５１４７ ５４０２３１０ ２６７７７

印尼 ５９３９０８２ １１５３２ ５５２３３９３ １５３２１２

馬來西亞 ３９２７４３７ ２７００４ ３５９６４５３ ３４１８５

菲律賓 ３６７２６６１ ５９２ ３５６９３８７ ５７８８０

泰國 ３３０３１６９ ２７０７１ ３０４８４９１ ２４０７８

伊拉克 ２３１５１３４ ５５９ ２２７０８０９ ２５１１９

孟加拉國 １９５０３５７ ２３３ １８６７１６１ ２９１１２

巴基斯坦 １５２０８１７ １８３ １４７３６１６ ３０３２６

新加坡 ９８６３２０ １０７１３ ９４２１０１ １１８２

沙特阿拉伯 ７４９２６８ ９７ ７３１６３８ ９０２４

中國內地 １２６２３４ ２４６１ １０４６２４ ４６３６

中國台灣 ２１６５８ ７５ １９５２０ ８５３

歐洲

法國 ２３８６０１９４ １０１７４７ ２２４５２３８０ １４０７２９

英國 ２０００１６２７ ９０４７２ １８５０７００１ １６３３８６

德國 １８１４０５２５ ２９６９８０ １４３２３５００ １２７０７２

俄羅斯 １７５１８６９９ ３４４４２ １６０３９７０９ ３６３５６３

意大利 １３６４５８３４ ８２３６８ １２４００１７５ １５７４４２

西班牙 １１２６００４０ － １０５０２７８４ １０１４１６

美洲

美國 ８１３５０８８３ ６１２８１ ５６８２２５８０ ９９６０７２

巴西 ２９５２７６４０ ４９６０１ ２８１２６６４７ ６５６４８７

阿根廷 ８９９０４１３ ４５７７ ８７９７５４８ １２７３６３

墨西哥 ５６２４９５４ ５１７４ ４９１７９３０ ３２１８０６

加拿大 ３３８５５６７ ５８５５ ３２３３０８９ ３７１０４

智利 ３３５３２５９ １６６４５ ２６３４６３７ ４４２４６

非洲

南非 ３７００４８４ １６８１ ３５８５６０３ ９９８２９

埃及 ４９５３７３ － ４２４８３１ ２４２７７

其他

各國 １３０４６７４２８ １１３３７０５ １０３４３１１６１ １５７８９９６

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