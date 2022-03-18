《日入而息》傳微信支付被要求納金融控股公司，港府推保就業計劃

《今天重點》

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報道指中國考慮要求騰訊（００７００）將微信支付納入金融控股公司

林鄭再推「保就業」惠及１３０萬人，動用３１０億元；「保就業」剔除超市物管，每名僱員劃

一上限８０００元；「保就業」觀察強積金供款，確保僱主將資助用於出糧

臨時失業支援計劃下周三開始申請，協助短期失業人士；申請人若有散工收入，斟情從寬處理；

支援兼職、自僱人士受惠，劃一資助１萬元

本港新增２００８２宗確診，核酸檢測７９６６宗；本港增２６５宗離世個案，第五波累計５１

８８人離世

１２歲或以上免疫力弱人士，下周一起可預約打第四針

港交所（００３８８）歡迎首家ＳＰＡＣ在港上市，已收十家上市申請

習拜通電話前夕，據報中國航母山東艦穿越台海

傳外匯局收緊境外發債監管，新增美元債發行難度大

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《即日市況》

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恒指低收８８點報２１４１２，科指跌８７點報４４８４

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《深滬股市》

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外資大舉流入滬綜指收升１﹒１％，全周累跌１﹒８％

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《美元匯價》

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美匯關注９７﹒５０不宜失守，英鎊勿高追

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《公司業績》

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中糧家佳康（０１６１０）去年溢利２３﹒７８億元人民幣

建滔積層板（０１８８８）去年純利升逾一倍至６８億元

中國利郎（０１２３４）去年純利４﹒７億元人民幣，連特息派１６港仙

德琪醫藥（０６９９６）年度虧損減少７７％至６﹒５５億元人民幣

和譽（０２２５６）去年虧損擴大逾１﹒５倍至１８﹒１億元人民幣

中糧家佳康（０１６１０）派發末期股息０﹒１８港元

登輝控股（１６９２）去年純利增２﹒２％，派末期息１６仙

福田實業（００４２０）去年純利增１﹒８２倍，派末期息１６仙

諾輝健康（０６６０６）去年虧損擴大至３０﹒９億元人民幣，不派息

新奧能源（０２６８８）去年純利增２４％，末期息２﹒１１元

建滔（００１４８）集團首兩月已賺逾１０億元，對來年派息感樂觀

華潤燃氣（０１１９３）去年多賺２４﹒２％至６３﹒９５億元，末期息１﹒１２元

順豪控股（００２５３）去年虧轉盈賺３０４１萬元，不派息

順豪物業（００２１９）去年虧轉盈賺６８２２﹒６萬元，不派息

華大酒店（００２０１）去年虧轉盈，賺６５５２萬元，不派息

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《公司資訊》

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報道指中國考慮要求騰訊（００７００）將微信支付納入金融控股公司

石藥（０１０９３）「度維利塞膠囊」獲藥品註冊批件

豪華遊艇商法拉帝推進香港ＩＰＯ，目標估值７８億元

港交所（００３８８）歡迎首家ＳＰＡＣ在港上市，已收十家上市申請

中國平安（０２３１８）現時股價被低估，將按實際情況及計劃要求進行回購

小米（０１８１０）旗下Ｒｅｄｍｉ發布三大旗艦手機及四款智能生態產品

首源投資表示通過三項新任命加強責任投資和企業可持續發展能力

恒生（０００１１）為大學畢業生設立１５０個為期半年工作機會

石四藥集團（０２００５）治療細菌性結膜炎藥物取得藥監局生產註冊批件

諾輝健康（０６６０６）董事會已採納受限制股份單位及購股權計劃

保誠（０２３７８）已向倫交所申請２６７萬股普通股整批上市

中國玻璃（０３３００）附屬訂立融資租賃安排，總代價１﹒３７億人民幣

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《國企紅籌》

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華潤水泥（０１３１３）已委任譚穎為首席財務官

復星醫藥（０２１９６）與藥品專利池訂協議，允許生產輝瑞新冠藥物；控股子公司獲生產口服

新冠藥的非獨家許可

平安（０２３１８）對華夏幸福減值計提４３２億，將續做不動產投資

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《神州民企》

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李寧（０２３３１）今年淨利潤率保持１０％至２０％高段增長

中國罕王（０３７８８）澳洲金礦石儲量增至１５６萬盎司

澳優（０１７１７）獲要約人伊利持股加至５９﹒１７％

快手（０１０２４）提升海外業務優先級，單獨設立國際化商業化部

基石藥業（０２６１６）研究抗體聯合治療肝癌達成患者入組目標

德信中國（０２０１９）回購本金４２０萬美元的２０２２年票據

迪諾斯環保（０１４５２）孔紅軍辭任副總經理

恒大地產擬召開債券人會議，被要求不逃廢債

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《中國要聞》

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廣州發改委擬研究規劃建設更高水平開放型經濟示範區

國家發改委紀檢監察組表示有地方統計造假打造發展假象

首批金控獲批，信証表示民營和互聯網平台納入有望提速

市監總局表示提高反壟斷法治化水平，著力完善競爭法律

基金公司再掀自購潮，年內５４家基金自購超２０億元

人行３００億逆回購利率持平，本周放水１９００億元

北交所年報披露啟幕，８５家公司實現盈利

Ｂ站贈送上海民眾１００萬份大會員雙周卡

上海今起三天對非重點區域人員開展一次免費核酸檢測

百視ＴＶ向上海市民免費開放線上所有付費內容

遼寧省政協原副主席薛恒被移送檢察機關審查起訴

內地調整證券從業資格考試，考試不再為行業准入門檻

２﹒５億存款插翅飛，工行「全身而退」儲戶補償無門

償二代二期工程令壽險核心償付力下降，監管予過渡期

外資３月已淨賣出逾百億Ａ股，料將出現更多獲利削減

叮咚買菜遭北京監管約談及立案調查，隔晚美股瀉一成

外匯局表示２月非銀部門涉外收支呈小幅逆差６４億美元

首兩月財收增１０﹒５％支出增７％，證券稅僅增一成

發改委表示及時採取政府收儲等措施，穩定生豬生產政策

財政部表示進一步實施小微企業所得稅優惠政策正抓緊測算分配分地區專項債限額

中證監擬拓基礎設施ＲＥＩＴｓ試點範圍，研擴募規則

財政部中證監表示加強上市公司收入舞弊風險評估與控制

傳外匯局收緊境外發債監管，新增美元債發行難度大

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒０５％，台灣加息疫情爆發以來首次

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《其他消息》

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勞聯林振昇稱疫情惡化，失業率或升越７﹒２％高位

林鄭預期香港勞動力逐漸萎縮，相信離港人士會回來；林鄭再推「保就業」惠及１３０萬人，動

用３１０億元

臨時失業支援計劃下周三開始申請，協助短期失業人士；申請人若有散工收入，斟情從寬處理；

支援兼職、自僱人士受惠，劃一資助１萬元

「保就業」剔除超市物管，每名僱員劃一上限８０００元；「保就業」觀察強積金供款，確保僱

主將資助用於出糧

餐飲業歡迎港府再推保就業，冀銀行助短期周轉渡難關

廠商會歡迎保就業計劃，減少最高資助金額問題不大

懲教署表示民主派初選案無被告因違紀被罰隔離囚禁

政府委任劉恩沛為積金局非執行董事，任期兩年

深股通額度全日用近３６億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用１３８億，外資流入８

５億近２個月高

九龍珀麗酒店傳獲財團１４億洽購至尾聲

中原ＣＣＬ按周升０﹒４９％，重上１８０點水平

物監局呼籲物管公司盡早申領牌照

屯門大欖住宅地下周五起招標，４月２２日截標

暫緩追租草案今刊憲，保護期減半僅３個月

畢馬威中國歡迎新一輪保就業計劃，更具針對性

警方拘捕３８人，疑詐騙百分百擔保貸款涉款逾２億

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《俄烏開戰》

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世銀警告小麥短缺，中東北非面臨糧荒

中國外交部會見俄大使，談反恐安全合作問題

俄人想食麥當勞要趁快，西伯利亞還有得賣

俄駐美大使館要求，美方盡快披露烏國生物實驗室內情

外媒表示拜登料在元首會議勸諭北京不要支持俄羅斯

標普將俄羅斯主權信用評級下調至ＣＣ

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《大國博弈》

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立陶宛籲歐盟取消中歐峰會，逼華對俄烏戰爭表態

習拜通電話前夕，據報中國航母山東艦穿越台海

北京指美方應反思在烏克蘭危機扮演角色而非轉嫁矛盾

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《新冠肺炎》

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本港增２６５宗離世個案，第五波累計５１８８人離世

本港新增２００８２宗確診，核酸檢測７９６６宗

高永文批抗疫被動共存，徐德義稱跟內地專家「三減」

醫管局表示內地醫療隊亞博展開工作，共同負責臨床護理；亞博館被指資源錯配，醫管局表示中

央援港增加照顧能力

林鄭稱全民檢測不是等中央拍板，澄清網傳細節非事實

上海昨日新增本土確診５７例，無症狀感染２０３例

內地新增２３８８宗本土確診，１７４２宗無症狀感染

廣東東莞今起恢復公交、地鐵運營

懲教署確診個案回落，下周四起有限度重啟親友探訪

１２歲或以上免疫力弱人士，下周一起可預約打第四針

司機確診，財庫局副局長陳浩濂檢測呈陰性

梁卓偉稱若符條件，本港可在６－８周後放寬防疫限制

網傳兩地醫護分工，林鄭稱中央支援香港抗疫必須感恩

港記提問惹爭議，林鄭稱難就個別事件討論新聞自由

疫情防控履職不力，深圳市公安局副局長等８人被免職

警方今早尋回擅離聖母醫院確診病人

老人科醫生表示亞博館治療設施資源錯配

僱傭公會向特首發公開信促放寬外傭來港限制

衛健委表示全球疫情近期不會結束，採取更有針對性措施；加強學校、商超等重點場所常態化疫

情防控

運房局表示局長陳帆從未公布全民強檢及禁足實施日期

ＡＩＡ捐１０００萬元予香港社會服務聯會

徐德義稱累計百萬宗確診，避免社交活動及跨家庭聚會

短期放寬社距措施機會微，髮型屋員工不符合失業資格

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